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Украина

"Газпром" готов идти на уступки Украине: раскрыт новый план России

11:16 26 июля 2019 194
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Российский газовый монополист «Газпром» намерен продлить на год контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок. Об этом сообщают источники в Кремле.

«Украина ищет долгосрочную 10-летнюю сделку. Для нас это не выгодно, годовая сделка подошла бы, чтобы мы набрались сил и запустили все эти „потоки“ („Северный Поток-2“ и „Турецкий поток“)», — сказал один из четырех источников, пишет Reuters.

Источник из Евроcоюза и два других российских источника подтвердили позицию Москвы. «Газпром» и Минэнерго России отказались от комментариев.

Европейские союзники Украины поддерживают желание страны и дальше оставаться транзитным маршрутом для российского газа в Европу, что оставляет Москве мало возможностей для прорыва.

Как писали «ФАКТЫ», Россия испытывает трудности со строительством газопроводов в обход Украины. Так, недавно Дания фактически отказала «Газпрому» в строительстве газопровода «Северный поток-2» по ее территориальным водам.

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