- 11:55 В фиктивном обменнике киевлян обманули на миллионы гривен: фото мошенника
- 11:42 В центре Киева обворовали известного журналиста: украли всю съемочную технику
- 11:29 Дело о "торговле детьми": украинка, признанная угрозой национальной безопасности Грузии, вернулась домой
- 11:23 Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа
- 11:23 Новый "Человек-паук" с Томом Холландом собрал более миллиарда долларов в прокате
- 11:22 Привет, алкотестер: ужесточение контроля трудовой дисциплины на «Укрзалізниці»
- 11:20 Под Киевом устроили погоню за иностранцами, которые украли много денег: пришлось стрелять
- 11:18 Гороскоп здоровья: в понедельник сходите к стоматологу, а в среду улучшайте внешность
- 11:16 "Газпром" готов идти на уступки Украине: раскрыт новый план России
- 11:11 Год не сплю из-за гонок под окнами: байкеры терроризируют жителей центра Киева
- 11:05 Внучка Ротару наслаждается романтичным отдыхом с бойфрендом
- 10:57 Звезда сериала "Школа" показала идеальную фигуру в купальнике
Под Киевом устроили погоню за иностранцами, которые украли много денег: пришлось стрелять (фото)
Полицейские Киевской области со стрельбой задержали иностранных граждан, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района похитили у мужчины крупную сумму денег, угрожая их владельцу оружием. Ранее в этом населенном пункте девушка подорвалась на гранате.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, ЧП произошло вечером в четверг, 25 июля. Трое иностранцев напали на 35-летнего мужчину, забрав сумку с деньгами из салона его автомобиля Toyota Land Cruiser. Грабители скрылись на авто Mercedes в неизвестном направлении.
В области был введен план «Сирена», и вскоре на трассе Киев — Одесса вблизи села Вита Почтовая был замечен автомобиль, подходящий под ориентировку. Водитель, не отреагировав на требование полицейских остановится, попытался сбежать, подвергая других участников дорожного движения опасности.
С учетом ситуации, правоохранитель открыл стрельбу по колесам автомобиля-беглеца. Одного из злоумышленников полицейским удалось задержать в лесу около Виты Почтовой, а другого — по горячим следам задержали оперативники Киево-Святошинского отдела полиции в селе Крюковщина. Задержанные — граждане Грузии 50 и 42 лет, временно проживающие в Киеве.
В Mercedes злоумышленников полицейские обнаружили пистолет «Форт 12Р» без маркировки и патроны. У старшего из нападавших — сканер и телефон. Правоохранители разыскивают других участников нападения. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе вооруженные мужчины, представлявшиеся полицейскими, грабили иностранцев
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.