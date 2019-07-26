Происшествия

Под Киевом устроили погоню за иностранцами, которые украли много денег: пришлось стрелять (фото)

Полицейские Киевской области со стрельбой задержали иностранных граждан, которые в селе Крюковщина Киево-Святошинского района похитили у мужчины крупную сумму денег, угрожая их владельцу оружием. Ранее в этом населенном пункте девушка подорвалась на гранате.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, ЧП произошло вечером в четверг, 25 июля. Трое иностранцев напали на 35-летнего мужчину, забрав сумку с деньгами из салона его автомобиля Toyota Land Cruiser. Грабители скрылись на авто Mercedes в неизвестном направлении.

В области был введен план «Сирена», и вскоре на трассе Киев — Одесса вблизи села Вита Почтовая был замечен автомобиль, подходящий под ориентировку. Водитель, не отреагировав на требование полицейских остановится, попытался сбежать, подвергая других участников дорожного движения опасности.

С учетом ситуации, правоохранитель открыл стрельбу по колесам автомобиля-беглеца. Одного из злоумышленников полицейским удалось задержать в лесу около Виты Почтовой, а другого — по горячим следам задержали оперативники Киево-Святошинского отдела полиции в селе Крюковщина. Задержанные — граждане Грузии 50 и 42 лет, временно проживающие в Киеве.

В Mercedes злоумышленников полицейские обнаружили пистолет «Форт 12Р» без маркировки и патроны. У старшего из нападавших — сканер и телефон. Правоохранители разыскивают других участников нападения. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе вооруженные мужчины, представлявшиеся полицейскими, грабили иностранцев

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