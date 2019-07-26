В центре Киева обворовали известного журналиста: украли всю съемочную технику

Происшествия

В Киеве журналист «Громадського» Богдан Кутепов лишился съемочной техники — воры, отключив сигнализацию, украли из его авто ноутбук, камеры, микрофоны и диктофон. Ранее в столице трое иностранцев вытащили из машины пакет с 300 тысячами гривен прямо на глазах их владельца.

Об этом журналист сообщил на своей страничке в социальных сетях, уточнив, что его машина стояла на углу Трехсвятительской и Костельной, а он сам вел стрим с пешеходно-велосипедного моста в день досрочных выборов в Верховную Раду.

«Я сначала надеялся на какие результаты по горячим следам, ведь машина была припаркована на углу Трехсвятительской и Костельной. Это — прямо за будущим Офисом президента (Украинским Домом), в зоне действия не менее двух камер наблюдения. Еще с десяток камер в радиусе 200 метров, чтобы проследить откуда пришли и куда после преступления пошли воры. Безусловно, профессионалы: взяли из паспорта заначку 200 грн и из кошелька 500 грн, а документы и кошелек оставили. Сам рюкзак оставили, только выпотрошили», — пишет журналист и сетует на то, что следствие никак не продвигается. По его словам, после ограбления он должен «Громадскому» порядка 150−170 тысяч гривен за технику.

Но самое главное — на фотокамере была съемка в квартире действующего народного депутата Украины, который несколько раз переснимался для фильма.

«А теперь придется сообщить, что надо будет сниматься в третий раз, потому что его полу-интимные видео сейчас у каких-то медвежатникив. Не известно, изъяла ли полиция видео с камер наблюдения. Слава Богу, что взял деньгами. Но что теперь делать? Как жить?» — пишет Богдан Кутепов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина украл пакеты с деньгами из машины инкассаторов. Инкассаторы, забывшие заблокировать авто, в это время «заправляли» банкомат деньгами.

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