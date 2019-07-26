- 13:09 НАБУ пришло с обысками в скандальный Окружной админсуд Киева
- 13:03 Ушную раковину сделали из ребра: львовские хирурги провели уникальную операцию
- 12:15 Угроза блэкаута на Луганщине: СНБО должен срочно решить проблему
- 12:15 Россия с нами не воюет: ветерана АТО избили за то, что он защищал Украину
- 12:03 Монатик, Настя Каменских и Ани Лорак: украинские звезды зажигают на фестивале «Жара» в Баку
- 12:02 Евросоюз может ввести санкции против судей из-за решения по тарифам "Укрэнерго", — Бузаров
- 11:55 В фиктивном обменнике киевлян обманули на миллионы гривен: фото мошенника
- 11:42 В центре Киева обворовали известного журналиста: украли всю съемочную технику
- 11:29 Дело о "торговле детьми": украинка, признанная угрозой национальной безопасности Грузии, вернулась домой
- 11:23 Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа
- 11:23 Новый "Человек-паук" с Томом Холландом собрал более миллиарда долларов в прокате
- 11:22 Привет, алкотестер: ужесточение контроля трудовой дисциплины на «Укрзалізниці»
В центре Киева обворовали известного журналиста: украли всю съемочную технику
В Киеве журналист «Громадського» Богдан Кутепов лишился съемочной техники — воры, отключив сигнализацию, украли из его авто ноутбук, камеры, микрофоны и диктофон. Ранее в столице трое иностранцев вытащили из машины пакет с 300 тысячами гривен прямо на глазах их владельца.
Об этом журналист сообщил на своей страничке в социальных сетях, уточнив, что его машина стояла на углу Трехсвятительской и Костельной, а он сам вел стрим с пешеходно-велосипедного моста в день досрочных выборов в Верховную Раду.
«Я сначала надеялся на какие результаты по горячим следам, ведь машина была припаркована на углу Трехсвятительской и Костельной. Это — прямо за будущим Офисом президента (Украинским Домом), в зоне действия не менее двух камер наблюдения. Еще с десяток камер в радиусе 200 метров, чтобы проследить откуда пришли и куда после преступления пошли воры. Безусловно, профессионалы: взяли из паспорта заначку 200 грн и из кошелька 500 грн, а документы и кошелек оставили. Сам рюкзак оставили, только выпотрошили», — пишет журналист и сетует на то, что следствие никак не продвигается. По его словам, после ограбления он должен «Громадскому» порядка 150−170 тысяч гривен за технику.
Но самое главное — на фотокамере была съемка в квартире действующего народного депутата Украины, который несколько раз переснимался для фильма.
«А теперь придется сообщить, что надо будет сниматься в третий раз, потому что его полу-интимные видео сейчас у каких-то медвежатникив. Не известно, изъяла ли полиция видео с камер наблюдения. Слава Богу, что взял деньгами. Но что теперь делать? Как жить?» — пишет Богдан Кутепов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина украл пакеты с деньгами из машины инкассаторов. Инкассаторы, забывшие заблокировать авто, в это время «заправляли» банкомат деньгами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!