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В Киеве мужчина украл мешок с деньгами прямо на глазах у инкассаторов (фото)
В Соломенском районе Киева неизвестный мужчина украл пакеты с деньгами из машины инкассаторов, которые забыли запереть дверь. Ранее в Луганской области неизвестные подорвали авто инкассаторов «ПриватБанка».
Как сообщают в полиции Киева, ЧП произошло на улице митрополита Липкивского. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный выкрал деньги, когда инкассаторы вышли, чтобы «заправить» банкомат деньгами. При этом другие пакеты с деньгами лежали в салоне инкассаторской машины.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области задержана банда киевлян, совершавшую разбойные нападения на инкассаторов в течение последних семи лет. В состав банды входили 10 человек, среди которых оказался только один харьковчанин.
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