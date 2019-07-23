Происшествия

В Киеве мужчина украл мешок с деньгами прямо на глазах у инкассаторов (фото)

В Соломенском районе Киева неизвестный мужчина украл пакеты с деньгами из машины инкассаторов, которые забыли запереть дверь. Ранее в Луганской области неизвестные подорвали авто инкассаторов «ПриватБанка».

Как сообщают в полиции Киева, ЧП произошло на улице митрополита Липкивского. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный выкрал деньги, когда инкассаторы вышли, чтобы «заправить» банкомат деньгами. При этом другие пакеты с деньгами лежали в салоне инкассаторской машины.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области задержана банда киевлян, совершавшую разбойные нападения на инкассаторов в течение последних семи лет. В состав банды входили 10 человек, среди которых оказался только один харьковчанин.

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