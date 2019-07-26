- 13:09 НАБУ пришло с обысками в скандальный Окружной админсуд Киева
- 13:03 Ушную раковину сделали из ребра: львовские хирурги провели уникальную операцию
- 12:15 Угроза блэкаута на Луганщине: СНБО должен срочно решить проблему
- 12:15 Россия с нами не воюет: ветерана АТО избили за то, что он защищал Украину
- 12:03 Монатик, Настя Каменских и Ани Лорак: украинские звезды зажигают на фестивале «Жара» в Баку
- 12:02 Евросоюз может ввести санкции против судей из-за решения по тарифам "Укрэнерго", — Бузаров
- 11:55 В фиктивном обменнике киевлян обманули на миллионы гривен: фото мошенника
- 11:42 В центре Киева обворовали известного журналиста: украли всю съемочную технику
- 11:29 Дело о "торговле детьми": украинка, признанная угрозой национальной безопасности Грузии, вернулась домой
- 11:23 Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа
- 11:23 Новый "Человек-паук" с Томом Холландом собрал более миллиарда долларов в прокате
- 11:22 Привет, алкотестер: ужесточение контроля трудовой дисциплины на «Укрзалізниці»
Евросоюз может ввести санкции против судей из-за решения по тарифам "Укрэнерго", — Бузаров
Против судей Окружного админсуда Киева, которые приняли решение о приостановке действия постановлений НКРЭКУ по тарифам «Укрэнерго», Евросоюз может ввести персональные санкции. Об этом написал в соцсети эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров.
«Можно предположить, что в случае продолжения незаконных действий судей наши западные партнеры вполне могут прибегнуть к эффективному инструменту персональных санкций, например, против судей и членов их семей… Западные страны точно уже умеют защищать свои инвестиции», — полагает Бузаров.
По мнению эксперта, западные партнеры Украины крайне обеспокоены сложившейся ситуацией в связи с решением суда по тарифам «Укрэнерго», что полностью остановило расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. И не исключает обращения иностранных инвесторов в международные суды для защиты своих прав, что негативно скажется на имидже Украины.
«Ключевой интерес инвесторов в энергетике — „зеленая“ энергетика. Тут инвестируют как банки и международные финансовые организации (ЕБРР, IFS), так и иностранные компании (Норвежская Scaltec Solar, Китай, TIU Canada
Напомним, 1 июля запущен новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электрической энергии».
27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» приостановил действие постановлений НКРЭКУ, устанавливавших тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!