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Россия с нами не воюет: ветерана АТО избили за то, что он защищал Украину (видео)
В Хмельницком избили ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за то, что он защищал Украину и воевал против России. Соответствующее видео в группе «Лидер» в Facebook обнародовала Мирослава Целищева.
«Бывшего бойца АТО избили за то, что он сказал, что воюет против России. Я специально вырезал этот отрывок видео, чтобы были доказательства, держите. Сделал это бывший осужденный, сейчас YouTube-блогер», — процитировала она того, кто сообщил об инциденте.
Нападавший известен как «Турик» или «Малыш» и снимает YouTube-блоги на канале «Малыш & Бригада». Информация об инциденте быстро распространилась социальными сетями, участники АТО со всей Украины угрожают найти бердичевского сепаратиста, у которого поднялась рука побить атошника.
В сети пишут, что он родился 23 февраля 1987 года и проживает в Бердичеве, где держит киоск. Также опубликовали его адрес и номер телефона.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине разгорелся скандал вокруг изнасилования бойца АТО в Бердянской исправительной колонии № 77. В СМИ появилась информация о том, что на территории учреждения заключенные надругались над 23-летним атошником Александром, обладателем ордена «За мужество», который после службы в зоне АТО получил три года лишения свободы и оказался в исправительной колонии. Правозащитники заявили, что Александра изнасиловали пять раз.
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