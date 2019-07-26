Здоровье и медицина

Что нужно есть, чтобы похудеть

Есть люди, которые могут без ограничения поедать пиццу, тортики и другие сладости — и при этом остаются стройными. Но таких немного. Скорость метаболизма (обмена веществ) предопределяется генетически. Однако на нее можно повлиять без таблеток и радикальных диет, подкорректировав распорядок дня и рацион.

Как похудеть?

Надо высыпаться. Во время сна организм восстанавливает запасы энергии, поэтому, если человек не выспался, будет пытаться восполнить дефицит за счет еды. Из-за этого многие недосыпающие страдают от постоянного чувства голода. Также при недостатке сна нарушается выработка гормонов, которые отвечают за расщепление питательных веществ, что сказывается на качестве пищеварения. Поэтому, увеличив продолжительность сна, вы сможете улучшить способность организма извлекать энергию из пищи.

Необходимы спортивные тренировки. Главный «сжигатель жира» в организме — мышцы, они потребляют в два с половиной раза больше энергии, чем жировая ткань. Нужно регулярно выполнять силовые упражнения, пусть даже с небольшим весом. Также очень эффективны упражнения, при которых задействуется несколько групп мышц.

Есть нужно часто и небольшими порциями. Если организм не получает достаточное количество калорий и питательных веществ, он готовится к наступлению тяжелых времен и замедляет обмен веществ. Не пытайтесь сразу урезать рацион больше, чем на 100—200 калорий. Диетологи советуют через каждые три-четыре часа съедать небольшие порции пищи, в промежутках возможны легкие перекусы. Метаболизм можно сравнить с пламенем, которое нужно периодически раздувать и вовремя подбрасывать поленья.

Какие продукты ускоряют обмен веществ?

Цитрусовые содержат витамин C, активизирующий метаболизм. Особенно полезны грейпфруты, которые также понижают уровень инсулина в крови, что способствует более эффективному похудению.

Острые специи — кайенский перец, чили, имбирь — ускоряют метаболизм. Капсаицин, которым богат жгучий перец, улучшает окисление жиров в организме и, как следствие, облегчает обменные процессы. Именно поэтому его хорошо добавлять в жирные блюда, чтобы они лучше переваривались.

Морская рыба (лосось, тунец, скумбрия, форель), богатая жирными кислотами омега-3, ускоряет метаболизм. Жирные кислоты повышают уровень лептина — гормона, который влияет на сжигание калорий.

Мясо и другая белковая пища также ускоряют обменные процессы в организме.

Чечевица, фасоль, горох маш и нут содержат полезную клетчатку, улучшающую пищеварение и положительно влияющую на микрофлору кишечника. В бобовых много белка, на переваривание которого организм тратит дополнительную энергию. Также в них (особенно в чечевице) много аргинина — аминокислоты, которая стимулирует выработку гормона роста. Благодаря этому развиваются мышцы и уменьшается подкожная жировая прослойка.

Кофе немного тонизирует и ускоряет метаболизм, но пить его нужно без сахара.

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