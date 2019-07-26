Кличко подает в суд на телеканал "1+1" (видео)

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко, которого руководитель Офиса президента Андрей Богдан предложил Кабмину уволить с поста главы столичной горгосадминистрации, заявил о кампании по его дискредитации и сообщил, что подает в суд на телеканал «1+1».

Об этом столичный голова заявил на пресс-конференции, посвященной политической ситуации в Киеве. Также, по словам Виталия Кличко, в суд на телеканал подал и его брат Владимир. Столичный голова заявил, что один из самых рейтинговых телеканалов ежедневно транслирует неправдивую информацию. «Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация», — заявил он и добавил, что аналогичная политика проводится и в отношении его брата.

Комментируя желания властей разделить посты мэра Киева и руководителя горгосадминистрации, Виталий Кличко назвал такие планы «неконструктивными, недемократичными и противоречащими сути самоуправления». «Двоевластие в Киеве — антиконституционно», — заявил Кличко и добавил, что подобная попытка была сделана в 2010 году, когда после победы на президентских выборах победил Виктор Янукович, у которого не было «своего человека» в столице.

В то же время он рассказал о попытках представителей Офиса президента навязать ему «кураторов». Так, Виталий Кличко рассказал, что после встречи с руководителем ОП Андреем Богданом тот ему перезвонил и попросил «координировать» действия «по процессам в городе» с бизнесменом Андреем Вавришем или гендиректором «1+1» Александром Ткаченко. Виталий Кличко рассказал, что во время встречи с Вавришем они обсуждали вопросы переезда Офиса президента в «Украинский дом» с Банковой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ответ на планы президента Украины Владимира Зеленского разделить полномочия мэра столицы, Виталий Кличко предложил провести досрочные выборы в Киеве.

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