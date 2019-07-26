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Коня на скаку остановили: в Одессе патрульные перехватили беглеца с ипподрома (видео)
В пятницу, 26 июля, патрульные полицейские на служебном автомобиле поймали коня, сбежавшего с Одесского ипподрома. Животное правоохранители увидели во время патрулирования на улице Фонтанская дорога, в курортном районе города. А в Корабельном районе Николаева женщина вызвала по «101» спасателей. Ее кот забрался на высоченный тополь и не мог (или не хотел) спуститься вниз.
«Конь выбежал на дорогу и хаотично перемещался по проезжей части, шарахался из стороны в сторону, чем создавал опасность дорожному движению. Патрульные приняли решение самостоятельно его остановить — замедлили движение автомобиля и голосовыми командами попытались успокоить животное», — рассказали патрульные.
Подъехав к бегущему животному ближе, один из инспекторов через окно автомобиля схватил поводья и остановил коня.
Животное вернули владельцам, которые объяснили, что конь сбежал с ипподрома во время утренних тренировок. Хозяева животного пытались разыскать его самостоятельно.
В результате инцидента никто не пострадал.
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