Украина

В Киеве неожиданно изменили маршруты некоторых автобусов и троллейбусов (схемы)

Для целого ряда автобусов (№№ 11, 33, 79, 81, 154) и троллейбусов (№№ 37, 37-А) «Киевпасстранс» пересмотрел схемы движения. С 27 июля этот наземный транспорт будет ходить по-другому:

- троллейбус № 37-А будет ходить по улицам Закревского, К. Данькевича, проспекту В. Маяковского, улицам М. Цветаевой, Лисковской, Радунской, Т. Драйзера, Братиславской, проспекту Лесному, улицам Милютенко, Киото до станции метро «Лесная», по улице Кубанской Украины, Лесному проспекту, улицам Братиславской, Т. Драйзера, Радунской, Лесковской, М. Цветаевой;

- троллейбус № 37 — по улицам Милославской, Радунской, Т. Драйзера, Братиславской, проспекту Лесному, улицам Кубанской Украины, Киото до станции метро «Лесная», по улице Милютенко, проспекту Лесному, улицам Братиславской, Т. Драйзера, Радунской;

- автобус № 11 — от станции метро «Лесная» по улицам Мурманской, Киото, Путивльской (до Кадиевского переулка), Радистов (до улицы Ушицкой), проспекту Броварскому, улице Мурманской до станции метро «Лесная»;

- автобус № 11-Д — от станции метро «Лесная» по улицам Мурманской, Киото, Путивльской (до Кадиевского переулка), потом по прежнему маршруту по улице Радистов (до улицы Ушицкой), проспекту Броварскому, улице Мурманской до станции метро «Лесная»;

- автобус № 33 — от станции метро «Лесная» по улицам Мурманской, Киото, Милютенко, проспекту Лесному, улицам Кубанской Украины, Космонавта Волкова, проспекту Лесному, улицам Милютенко, Киото, Мурманской до станции метро «Лесная».

- автобус № 79 — от станции метро «Лесная» по улицам Мурманской, Киото, Кубанской Украины, проспекту Лесному, улицам Братиславской, Т. Драйзера, проспекту В. Маяковского, улицам Каштановой, Бальзака, Драйзера, Братиславской, проспекту Лесному, улицам Кубанской Украины, Киото, проспекту Броварскому, улице Мурманской до станции метро «Лесная»;

- автобус № 81 — от станции метро «Лесная» по улицам Мурманской, Киото, Кубанской Украины, проспекту Лесному, улицам Космонавта Волкова, Кубанской Украины, Киото, проспекту Броварскому, улице Мурманской;

- автобус № 154 — от станции метро «Лесная» по улицам Мурманской, Киото, проспекту Броварскому, улице Бреговой, по поселку Рыбное, улицам Береговой, проспекту Броварскому, улице Мурманской до станции метро «Лесная»;

Напомним, что в ночь на 27 июля ограничат движение на путепроводам на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры — начнется ремонт комплекса четырех путепроводов. Пока организуют двухстороннее движение в направлении выезда с моста. Соседние сооружения с улицей Богатырской на съезд к Северному мост закроют для проезда. Первые этапы ремонтов планируют завершить до конца текущего года, а в будущем году — приступить к работам на соседней стороне.

Изменения в работе ночных троллейбусов № 91Н произойдут в ночь на 27, 28 и 29 июля. Из-за ремонта контактной линии по бульвару Дружбы Народов троллейбусы будут ездить:

- 27 июля (с 01:00 до 04:00) — от улицы Милославской до Дарницкой площади;

- 28 июля (с 01:20 до 04:20) — от Центрального ж/д вокзала до улицы С. Лифаря (улица Сабурова);

- 29 июля (с 02:00 до 04:00) — от улицы Милославской до Дарницкой площади.

А ярмарка на улице Иорданской повлияла на движение троллейбуса № 34, который до окончания выездной торговли следует по схеме: улица Северная, проспект Героев Сталинграда, улица Маршала Тимошенко, проспект Героев Сталинграда, проспект С. Бандеры и обратно.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали, как будет организовано движение транспорта в Киеве в конце июля и августе в связи с ремонтами в разных районах, а также как изменятся маршруты троллейбусов из-за перекрытия проспекта Победы.

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