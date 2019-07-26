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Происшествия

Ушла из дома две недели назад: пропала 18-летняя девушка (фото)

15:52 26 июля 2019 355
Пропавшая Мария Проказа
Инф. «ФАКТОВ»

В Львовской области разыскивают 18-летнюю девушку, которая еще 15 июля вышла из дома и бесследно пропала. Ранее сообщалось о пропаже 13-летней Марии Ноур, которая ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей в селе Цыбли Киевской области.

Об исчезновении Марии Проказы из села Блажив Самборского района сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей страничке в социальных сетях.

Выложив фото пропавшей, депутат попросил всех, кому что-нибудь известно о девушке, звонить на спецлинию «102».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области завершены поиски 13-летней Инны Дубик, пропавшей 23 июня. Ее нашли мертвой в родном селе Миролюбовке. Подозреваемый в убийстве задержан.


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