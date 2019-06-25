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Полиция на ушах: под Киевом 13-летняя девочка пропала из детского центра (фото)
Из Центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного в селе Цыбли Киевской области, пропала 13-летняя Мария Ноур. Ранее в столице пропали две 11-летние девочки.
Как сообщили в областном главке полиции, несовершеннолетняя Мария вечером 24 июня, около 18:30, вышла из Центра и до сих пор не вернулась.
Сообщается, что на вид пропавшей 16−17 лет, рост 160−165 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза, светло-русые волнистые волосы ниже плеч. Была одета в футболку серого цвета, синие лосины и кеды бирюзового цвета.
Полиция просит всех располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении Марии Ноур, сообщать по телефону спецлинии полиции «102» или (4 567) 5−13−41.
Напомним, 16 июня в Винницкой области пропала 11-летняя Ангелина Макарова. Ее нашли на следующий день вечером под Киевом на автобусной остановке. А в районе Жашкова Черкасской области почти сутки спасатели и полиция искали пропавшего 4-летнего мальчика.
Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба подсчитал, что в среднем каждый час в полицию поступает одно заявление о пропаже ребенка.
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