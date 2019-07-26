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Добивали ногами: выяснились детали зверского избиения полицейского в Киеве
Состояние здоровья полицейского, которого в Киеве ночью 25 июля избила толпа хулиганов, оценивается как средней тяжести. Мужчина может провести в больнице около месяца. По словам его коллег, полицейский сейчас с трудом может говорить и не слышит на правое ухо.
— У нашего коллеги закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Врачи не рекомендуют его посещать даже нам, — рассказали «ФАКТАМ» в Оболонском управлении полиции Киева.
Напомним, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июля на столичной Оболони. По словам потерпевшего полицейского, примерно в половине второго ночи его вызвали на отработку по разбойному нападению.
— Возле отделения банка я увидел, что группа молодых людей цепляется к какому-то мужчине, — вспоминает правоохранитель. — Их было шестеро, а он один. Я подошел к хулиганам, сказал, что я полицейский и попросил их оставить мужчину в покое. На что услышал от одного из них: «Будешь вмешиваться, разобью бутылку и порежу тебя «розочкой».
Оперативнику пришлось достать пистолет. Он сделал предупредительный выстрел, но хулиганы продолжали цепляться к прохожему.
— Потом я почувствовал, как меня ударили сзади по голове бутылкой, — вспоминает полицейский. — Я потерял сознание, а очнулся уже в патрульной машине.
Кстати, на видео с камер наблюдения хорошо видно, как группа людей избивает ногами лежащего на асфальте правоохранителя. Как стало известно «ФАКТАМ», хулиганы забрали у полицейского пистолет и сумку с деньгами и документами.
— К тому моменту, когда на место происшествия приехал наряд полиции, несколько хулиганов еще находились рядом с нашим коллегой, — говорит пресс-офицер Оболонского Управления полиции Диана Шутько. — Они и не думали никуда убегать. Просто смотрели со стороны, как полицейского заносят в патрульную машину. Их задержали на месте. Остальным хулиганам также не удалось далеко скрыться. Их задержали по горячим следам.
Всего было задержано семеро злоумышленников. Среди них двое несовершеннолетних, у которых уже были приводы в полицию. Подростки характеризуются, как очень агрессивные. Среди взрослых, которые принимали участие в избиении полицейского, также есть несколько ранее судимых.
Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Киева, всем семерым молодчикам объявлено о подозрении. За нападение на полицейского им грозит пожизненное лишение свободы.
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