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Отказались быть "ручными" и вылетели из списка: журналист рассказал о переговорах Зе-команды с потенциальными премьерами
После того, как президент Зеленский в день выборов, 21 июля, озвучил свои требования к кандидатуре будущего премьера, в сети появилась информация с фамилиями тех, кто может занять этот пост.
Журналист Валерий Калныш написал в Facebook, что наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра — замглавы Офиса президента, 35-летний Алексей Гончарук.
По информации Калныша, Офис президента и сам президент уже провели собеседования с возможными кандидатами на пост премьер-министра. После того, как два кандидата заявили о недопустимости вмешательства Офиса в деятельность Кабмина, они выпали из длинного списка. Журналист уточнил, что речь идет о людях, работавших в экономической сфере при Петре Порошенко.
Еще один кандидат рассорился с группами влияния в Офисе.
Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению политических экспертов, президент Владимир Зеленский, назначая премьера, скорее всего, остановит свой выбор на техническом исполнителе без политических амбиций, который будет выполнять его волю, к тому же будет сведущ в финансовых вопросах.
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