Умираю от желания родить ребенка, — возлюбленная Леонардо Ди Каприо Камила Морроне (фото)

Интервью со звездой

Уже больше года главный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо встречается с Камилой Морроне. Знаменитому актеру 44 года, латиноамериканской красавице 16 июня исполнилось 22. Однако столь значительная разница в возрасте влюбленных не смущает. Ходят упорные слухи, что Лео наконец нашел свою единственную и готов на ней жениться. Однако в мае, когда эта красивая пара прилетела во Францию на Каннский международный кинофестиваль, Ди Каприо ни разу за два дня не появился вместе с Морроне. И он, и Камила позировали фотографам на красной дорожке по отдельности. Даже в зале во время показа конкурсного фильма «Однажды в Голливуде», в котором Леонардо сыграл вместе с Брэдом Питтом и Марго Робби, Морроне сидела в кресле в другом ряду. Кто же эта красивая девушка? Чем она занимается? Насколько интересна Камила сама по себе — без Ди Каприо? Ответы на все эти вопросы можно найти в откровенном интервью Морроне, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Очень трудно играть другого человека»

— Камила, все вокруг только и говорят о вашем романе с Леонардо Ди Каприо. Однако вы тоже снимаетесь в кино, блистаете на подиуме. Как бы вы сами себя охарактеризовали — модель, которая стала актрисой, или актриса, которая иногда работает моделью?

— Второе. Прежде всего я актриса.

Камила Морроне стала известна прежде всего как модель, хотя уже шесть лет снимается в кино

— И все же сначала вы стали известны как модель…

— Не совсем так. Дебютировала я в кино. Это было в 2013 году. То есть шесть лет назад. Мне тогда еще не было 16. Сыграла маленькую роль в фильме Джеймса Франко «Буковски». По иронии судьбы играла начинающую актрису. А моя карьера модели началась в 2017 году. Я впервые вышла на подиум на показе коллекции Moschino.

— И сколько фильмов на сегодняшний день в вашей кинокарьере?

— Четыре. В прошлом году я снялась в двух картинах. Это криминальная драма с элементами комедии «Никогда не возвращайтесь» и триллер «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом. А недавно состоялась премьера фильма «Микки и медведь», в котором я сыграла главную женскую роль.

— Да, эта картина получила очень высокую оценку критиков. Боялись играть главную роль?

— Душа в пятки уходила! До сих пор поджилки трясутся. Серьезно.

— И как вы успокаиваете нервишки?

— Пытаюсь взять себя в руки. Вспоминаю, что мои мама и отец тоже актеры. Отец вообще снимается чуть ли ни каждый день. Мой бойфренд — известный актер. Да и мой отчим — знаменитый актер…

— Отчим?

— Так я называю Аль Пачи­но. У мамы с ним был долгий роман — десять лет. И я жила вместе с ними. Лишь во время каникул проводила какое-то время с отцом.

— Простите, перебью вас. Давайте разберемся. Ваша мама…

— Мама родилась и выросла в Аргентине. Ее зовут Люсила Соло. Настоящая фамилия — Полак. Она — бывшая модель, актриса. Снималась в сериалах. В начале своей карьеры она переехала в США. Я родилась уже в Лос-Анджелесе. Мой отец — манекенщик и актер Максимо Морроне. Он снимается преимущественно в латиноамериканских сериалах. Родители развелись в 2006 году. А через два года мама познакомилась с Аль Пачино. Он очень хорошо относился ко мне. И я многим ему обязана. Даже сейчас, после того как мама и Аль расстались, он продолжает интересоваться моими делами, дает советы.

— Творческие или жизненные?

— Творческий совет я получила от него только раз. И он был очень лаконичным. Франко предложил мне роль в «Буковски», и я спросила отчима: «Мне соглашаться? Играть?» Аль Пачино ответил: «Играй!»

— И это все?

— Да. Но произнес это так, как умеет только Аль Пачино. Он оказал мне тогда огромную моральную поддержку. И я ему очень благодарна.

— А потом вы обращались к нему за советами? Ведь у него такой колоссальный опыт!

— При этом он не знает, как его передать другим. Я не критикую. Так бывает. Поэтому мне пришлось брать уроки актерского мастерства у профессиональных преподавателей.

— И это помогло?

— Безусловно, но страхи никуда не делись. Знаете, одно дело, когда читаешь сценарий, и тебе все нравится. Совсем другое — когда тебе нужно этот сценарий воплотить в жизнь. Я все время терзала себя сомнениями: так ли передаю чувства своей героини, правильно ли поняла ее характер? Таких вопросов десятки, сотни. Голова идет кругом. Очень трудно играть другого человека.

— Но ведь в этом и заключается суть актерской профессии!

— Конечно, вы правы.

— Тогда почему же, если вам так страшно и тяжело, вы не выбрали для себя более простое занятие? Не посвятили себя полностью модельному бизнесу?

— Я родилась в Голливуде. Выросла в Лос-Анджелесе. Здесь воздух пропитан кино! Повторяю: мои родители — актеры. В школе я участвовала в театральных постановках. Такие кружки в Лос-Анджелесе есть в каждой школе. Любой, кого вы встретите на улице или в кафе, либо уже знаменит, либо стремится стать знаменитым. Такой уж этот город. Был момент, когда я, как большинство подростков, пыталась это отрицать. Нигилизм торжествовал. Я убеждала себя, что со мной такое никогда не случится. Никаких кастингов! Никаких съемок. Мне нужна нормальная жизнь. Я не хочу становиться актрисой.

Но Аль Пачино сказал: «Играй!» И в 18 лет я поняла, что мне нравится играть. Это стремление, которое я так упорно подавляла в себе, вырвалось наружу. И я стала сама собой. Да, работа модели проще. Но не такая интересная. Мне нравится принимать вызов, который бросает каждая новая роль. Уже два с половиной года я серьезно учусь. Выбрала профессию и знаю, что это моя работа.

«Я очень практичный человек, несмотря на то, что выросла в актерской среде»

— Но эта профессия, как выяснилось, таит в себе множество опасностей. Особенно для женщин. Я говорю о сексуальных домогательствах. Мама предупредила вас об этом? Вам лично пришлось сталкиваться с такими неприятными вещами?

— Лично мне повезло. Никогда не оказывалась в такой ситуации. Но знаю, что это все не чьи-то выдумки. Подобные вещи происходят ведь не только в кино. Сколько случаев в модельном бизнесе! Думаю, такое происходит даже в обычных офисах. И мама меня об этом предупреждала. И продолжает это делать. Она очень за меня волнуется. Ее советы всегда помогают. Я прошла благодаря маме суперподготовку к взрослой жизни. Она просит, если что-то происходит такое, что мне не нравится, что заставляет испытывать любые неудобства, сразу сообщать ей. Я так и поступаю. Рядом с мамой чувствую себя в безопасности. Наши откровенные разговоры крайне важны для меня. Думаю, это и есть главная работа для каждой мамы.

— Чувствуется, что между вами существует очень прочная связь.

— А как же иначе? Она моя лучшая подруга. Сегодня ночью, например, ночевала у меня. Мы спали в одной постели. Сначала болтали долго. Мама — моя путеводная звезда. Она ведь родила меня, когда ей было 19 лет. Так что между нами не такая уж большая разница в возрасте. Мы больше похожи на сестер. Но она умеет сразу становиться мамой, когда в этом возникает необходимость. И мне порой даже нравится чувствовать себя маленькой девочкой, которой постоянно нужны мамина помощь и поддержка. И я звоню ей по каждому пустяку: «Мама, я, кажется, заблудилась. Стою на перекрестке и не знаю, куда мне повернуть — налево или направо? Да, мамочка, я на такой-то улице…» «Мам, со мной такое сейчас произошло, ты не поверишь!» «Мамуля, я не знаю, как правильно заполнить этот бланк. Мама, а как оплатить этот счет? Только что достала из почтового ящика…»

— Камила, вы не умеете оплачивать свои счета?

— Конечно, я знаю, как это делается. Но это что-то вроде игры. Я притворяюсь, что не умею делать многие вещи, а маме приятно ощущать свою ежеминутную полезность. Понимаю, что это несколько эгоистично с моей стороны. Но если нам обеим это нравится? А вообще, я очень практичный человек. Несмотря на то, что выросла в актерской среде и многие мои близкие — знаменитости. Уверена, ничто не сможет лишить меня этого качества. Даже если я вдруг стану суперзвездой и буду сниматься в самых крупных и обсуждаемых фильмах.

Лос-Анджелес научил меня главному: нужно знать, кому можешь доверять. Как только ты определишь этот надежный круг, все сразу станет проще и легче. Конечно, таких людей в жизни каждого из нас очень немного. Главное — не ошибиться. А с остальными можно поддерживать легкие приятельские отношения. Но не ближе халата. Так говорит моя мама. А с теми, кто тебе неприятен, не стоит вообще общаться. Лучше выбрать одиночество. Я так и поступаю в некоторых случаях. Закрываюсь у себя дома и какое-то время остаюсь одна.

— Но вы же знаменитость! Мне кажется, таким людям, как вы, практически невозможно вести уединенный образ жизни.

— Я живу нормальной жизнью. В Лос-Анджелесе полно мест, где можно спокойно поесть, погулять, просто посидеть и не бояться, что тебя сфотографируют папарацци. С недавних пор я узнала много таких тихих мест. Мне показал их мой бойфренд. Но и без них можно найти некий баланс, который позволяет нормально жить и при этом быть знаменитостью. Хотя, думаю, мне еще рановато об этом рассуждать. Я все же пока не суперзвезда.

— Вы хотите сказать, что спокойно относитесь к тому, что вас пытаются сфотографировать, как только вы появляетесь на улице?

— Послушайте, я выбрала такую профессию. И это моя работа. Я очень люблю ездить в Канны. Впервые меня туда вместе с мамой привез Аль Пачино. И он сказал одну простую вещь: нас будут фотографировать, улыбаемся, это наша работа. Да, это моя работа. Но когда я возвращаюсь домой и закрываю за собой дверь, моя работа заканчивается. Как у любой продавщицы, официантки, секретарши, которая отработала свою смену и хочет отдохнуть.

У Люсилы Соло (справа), матери Камилы, был десятилетний роман с Аль Пачино. Сейчас они расстались, но поддерживают дружеские отношения

— И сколько времени вам нужно обычно, чтобы восстановить силы?

— 45 минут.

— Простите, сколько? Вы же не хотите сказать, что спите 45 минут в сутки?!

— Хочу и говорю. Это мое стандартное время для сна. Но бывают и загулы (смеется). Часа мне вполне достаточно, чтобы почувствовать себя готовой к следующему дню. Представляете, сколько во мне энергии, когда я посплю восемь часов?! Становлюсь чудо-женщиной!

«В жизни ко всему нужно относиться с юмором»

— Ваша героиня в фильме «Микки и медведь» влюбляется в разных мужчин. А что привлекает вас в представителях сильного пола? Нужно много времени, чтобы понять, что вы влюбились?

— О, у меня бывало по-разному. Я влюблялась с первого взгляда. А были случаи, когда твердо говорила себе: «Никакого секса с ним! Вы просто друзья. И только. И останетесь друзьями на всю жизнь». А год спустя: «Господи! Я влюблена в него по уши». Но одно знаю точно: влюбляюсь только в тех мужчин, которые знают, как меня рассмешить. Уверена, в жизни ко всему нужно относиться с юмором. Даже к смерти. Смеяться над самой собой, над своими стрессами, финансовым проблемами. Лучшее лекарство против любых проблем — смех. И тот, кто может меня рассмешить, и есть мой мужчина.

Но есть еще одно важное качество — верность. Для меня это крайне важно. Я не хочу сомневаться в моем мужчине. Мучить себя и его вопросами, где он и чем занимается, когда мы далеко друг от друга. А в нашей профессии такое происходит постоянно. Актеры живут в разъездах. Поэтому я хочу доверять мужчине, с которым живу. Для меня важно чувствовать его плечо, поддержку. Меня устраивают только такие отношения. Это полезно для хорошего сна. Я сейчас сплю спокойно.

— Как вы относитесь к соцсетям, к мессенджерам?

— Считаю их величайшим изобретением человечества. Благодаря этим технологиям мы получили возможность немедленно, прямо сейчас, делиться своими чувствами, сиюминутными заботами и маленькими радостями с теми, кто нам дорог. Редко вижусь с отцом. А у меня недавно появились маленькие сестрички. Они такие няшные! Я и минуты не могу прожить, чтобы не посмотреть на них. Мир стал светлее с их появлением. И отец присылает мне их фото и видео постоянно. Даже могу разговаривать с ними благодаря всем этим новейшим технологиям.

— Вы очень активны в Instagram?

— Да, мне это нравится. Я же отношусь к поколению миллениалов. Мне было семь, когда у меня появился первый мобильный телефон. Не представляю себе иную жизнь. Утро начинается с захода в Instagram. Узнаю новости о моих друзьях, рассказываю им свои. И это вовсе не означает, что я выставляю свою жизнь на всеобщее обозрение. Показываю только то, что хочу показать. И только тем, кому хочу. А еще это очень удобный способ мотивировать близких мне людей посмотреть тот или иной фильм, послушать понравившуюся песню, поделиться впечатлениями о книге, которую читаю. И здесь действует все то же правило: не дальше халата. Я не собираюсь открывать перед всеми мой ящик Пандоры. Ситуация полностью под контролем.

— Как вы считаете, трудно объединять стабильную семейную жизнь с карьерой актрисы?

— Господи, это моя мечта. Я хочу дальше и больше сниматься, потому что мне это нравится. Но также мечтаю создать нормальную счастливую семью. Умираю от желания родить ребенка. Без детей нет семьи. И хочу много детей. Я ведь сама — единственный ребенок. А мне так не хватало в детстве братьев и сестер! Не знаю, почему у моих родителей не получилось. Люблю и маму, и отца. И не виню никого из них. Посмотрим, как сложится у меня. Но детей должно быть много. Я знаю многих женщин, которые сами воспитывают троих, а то и пятерых детей. И справляются. Да, это тяжело. Но это же такое счастье! И в любой профессии можно организовать свой день, чтобы все успевать. Подумаешь, буду спать еще меньше.

— Вам нравится заботиться о других?

— Очень. Во мне же течет латиноамериканская кровь. В Аргентине, откуда родом мои родители, это норма. Семейные связи очень крепкие. И семьи, в основном, многодетные. Старшие дети заботятся о младших. Мне кажется, что в латиноамериканках материнский инстинкт развит особенно сильно. Мне порой так хочется почувствовать себя матерью, что я меняюсь ролями с мамой. На днях так и было. Укладывала ее спать.

— А что случилось?

— Мама не рассчитала количество бокалов вина. И мне пришлось вмешаться. Забрала ее с вечеринки и отвезла к себе домой. Теперь дразню ее — имитирую ее пьяный голос и интонации. Но она не обижается. Мы же подруги! Люди должны заботиться друг о друге. Иначе они перестают быть людьми.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Lex Martin/The Interview People)

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Фото Getty Images

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