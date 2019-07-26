Общество и люди

Чиновник из Запорожья написал сексистский пост о девушках: в сети волна гнева

В Запорожье Владислав Марченко, чиновник, отвечающий в облсовете за вопросы гендерной политики, написал пост в Facebook о том, что женщины, предпочитающей откровенные наряды, являются проститутками.

«Низших слоев общества пропагандируется образ дешевой проститутки через попсу, фильмы и поддельных идолов. Но настоящие Королевы никогда не станут обнажаться на публике», — отмечается в посте чиновника.

По мнению Марченко, «королева» носит закрытую одежду, «у нее аккуратный макияж и скромная прическа».

Впоследствии Марченко удалил сообщение.

Заместитель председателя Запорожского областного совета и уполномоченный по вопросам обеспечения равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предупреждению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко удостоился массы нелицеприятных эпитетов и гневных комментариев от девушек и женщин. Ему посоветовали в спортзале больше заниматься, а не смотреть по сторонам и затем выдавать неадекватные посты.

В Facebook даже начался флешмоб # забулазапитатьумарченка, возмущенные участники которого публикуют в соцсетях свои «развратные фото» и советы Марченко.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине запущен проект «Не вешай ярлыки». Главная цель которого— побудить людей избавляться от стереотипов в отношении женщин, не думать предвзято и не делить мир по гендерному признаку. Организаторы решили сделать это с помощью конкурса дизайна футболок, использовав мощный ресурс моды как коммуникационного инструмента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter