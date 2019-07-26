- 19:22 В Скадовске стартовал детский фестиваль «Черноморские игры» (онлайн-трансляция)
- 19:16 Выходили на связь: в Госдуме РФ сделали скандальное заявление о контактах с партией «Слуга народа»
- 19:12 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 19:11 Сладкая парочка: Максим Галкин умилил постельным кадром с Аллой Пугачевой
- 18:54 Стало известно о странном исчезновении бойца ВСУ
- 18:47 «Основной инстинкт» Даши Астафьевой: певица выпустила манящее видео
- 18:33 Чиновник из Запорожья написал сексистский пост о девушках: в сети волна гнева
- 18:27 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины
- 18:02 Учить "слуг народа" разбираться в бюджете будут в Трускавце
- 17:42 В «Борисполе» задержали мать беглого нардепа Онищенко, — СМИ
- 17:32 Убил собутыльника в прямом эфире: что известно о напавшем на ветерана АТО блогере (видео 18+)
- 17:19 Отказались быть "ручными" и вылетели из списка: журналист рассказал о переговорах Зе-команды с потенциальными премьерами
Чиновник из Запорожья написал сексистский пост о девушках: в сети волна гнева
В Запорожье Владислав Марченко, чиновник, отвечающий в облсовете за вопросы гендерной политики, написал пост в Facebook о том, что женщины, предпочитающей откровенные наряды, являются проститутками.
«Низших слоев общества пропагандируется образ дешевой проститутки через попсу, фильмы и поддельных идолов. Но настоящие Королевы никогда не станут обнажаться на публике», — отмечается в посте чиновника.
По мнению Марченко, «королева» носит закрытую одежду, «у нее аккуратный макияж и скромная прическа».
Впоследствии Марченко удалил сообщение.
Заместитель председателя Запорожского областного совета и уполномоченный по вопросам обеспечения равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предупреждению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко удостоился массы нелицеприятных эпитетов и гневных комментариев от девушек и женщин. Ему посоветовали в спортзале больше заниматься, а не смотреть по сторонам и затем выдавать неадекватные посты.
В Facebook даже начался флешмоб # забулазапитатьумарченка, возмущенные участники которого публикуют в соцсетях свои «развратные фото» и советы Марченко.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине запущен проект «Не вешай ярлыки». Главная цель которого— побудить людей избавляться от стереотипов в отношении женщин, не думать предвзято и не делить мир по гендерному признаку. Организаторы решили сделать это с помощью конкурса дизайна футболок, использовав мощный ресурс моды как коммуникационного инструмента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!