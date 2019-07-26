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Стало известно о странном исчезновении бойца ВСУ (фото, видео)
В Днепропетровской области пропал военнослужащий Андрей Марчук. Об этом сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр». В мае районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе исчез украинский морской пехотинец.
Сообщается, что Андрей Марчук 20 июля получил увольнительную и поехал в Днепр. После этого он не вернулся и на связь не выходил.
«Он исчез в 11 утра на дислокации в поселке Черкасском. Андрей — ответственный, дисциплинированный и не употребляет алкоголь», — написал военнослужащий 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр ВСУ Рустам Мустафаев на своей странице в Facebook.
Приметы парня: рост 175 см, глаза зеленые, волосы русые, говорит исключительно на украинском языке.
Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят звонить по телефону (068) 717−06−05.
Напомним, в начале июня в Сумах при загадочных обстоятельствах пропала девушка 1998 года рождения. Ранее из Центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного в селе Цыбли Киевской области, пропала 13-летняя Мария Ноур.
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