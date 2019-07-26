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Шоу-бизнес

Сладкая парочка: Максим Галкин умилил постельным кадром с Аллой Пугачевой (фото)

19:11 26 июля 2019 72
Пугачева и Галкин
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гариком и Лизой наслаждаются отдыхом в Юрмале. Здесь они весело провели время на фестивале подруги Лаймы Вайкуле, с которой Алла Борисовна немного накатила, а Максим поделился забавным видео захмелевших звезд. Помолодевшая Пугачева в желтом костюме и золотых туфлях произвела в Юрмале фурор.

Юморист поделился на своей странице в Instagram новым снимком с супругой. На нем они с Аллой лежат в большом кресле среди подушек. Пугачева положила руку на Галкина, он счастливо улыбается. Нежное семейное фото Максим оставил без подписи, лишь поставил сердечко.

Под фото подписчики Максима оставили множество комментариев: «Какая же вы все-таки классная пара», «Крутая, милая семейка», «Так приятно на вас смотреть», «Алла, Максим, вы просто волшебные», «Вот так выглядит счастье».

Ранее Максим Галкин поделился в сети забавным видео с дочкой Лизой, в котором она рассказывает, как ее нужно называть.

А в Instagram Максим Галкин разместил видео с Лизой. Девочка, по словам отца, «серьезную работу над ракушками».

В Юрмале же Примадонна поразила публику, появившись в зале «Дзинтари» в мини-шортах.

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