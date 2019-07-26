Политика

Выходили на связь: в Госдуме РФ сделали скандальное заявление о контактах с партией «Слуга народа»

Представители победившей на парламентских выборах партии «Слуга народа» уже имели контакты с депутатами российской Госдумы. Об сообщил глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Российский политик не назвал имен, но сказал, что «выходили на связь» именно представители президентской партии, которых он назвал «форвардами в новом парламентском большинстве» относительно взаимодействия с Россией и ее парламентом.

«Я имею в виду именно блок Зеленского. Я по понятным причинам не буду называть имен… Смею вас уверить, это идет по возрастающей. Но, учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной рады нового созыва, давайте не будем этих людей подставлять», — сказал Слуцкий агентству «РИА Новости».

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Зеленский несколько раз говорил, чтобы закончить войну на Донбассе, нужно прекратить стрелять и начать договариваться с Путиным. «О нормальном переговорном процессе с Россией» неоднократно говорили члены команды Зеленского, не уточняя каким образом будет происходить этот процесс.

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