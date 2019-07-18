С Путиным можно договориться: у Зеленского рассказали, как будут решать вопросы Крыма и Донбасса

Украина

В команде президента Украины Владимира Зеленского, который еще в ходе предвыборной кампании заявлял о своем желании, чтобы на Донбассе «перестали стрелять» и что такие договоренности «не очень сложные», считают, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договорится, но как именно это будет происходить, похоже, все еще не знают.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из интервью первого помощника Зеленского Сергея Шефира изданию «LB». Так, отвечая на вопрос журналистам о том, как можно закончить войну, он заявил: «Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны!»

По его мнению, Россия тоже «хочет разговора о конце войны». «Все начинается с какой-то мечты… Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет», — отметил Шефир и выразил уверенность (на 70 процентов) в их успешном исходе. В то же время первый помощник Зеленского не уверен, что российскому лидеру Владимиру Путину лично нужен мир с Украиной, но тот, наверное, «думает о своей стране» и хочет выйти из ситуации «с гордо поднятой головой».

Впрочем, в триумфальный выход Путина, по словам, Шефира, не входит сдача Украиной Крыма. «Крым — очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно», — заявил он.

При этом Сергей Шефир ничего не рассказал о шагах в том случае, если Путин не станет говорить о Донбассе после отказа считать Крым российским. «Почему вы все в черно-белых тонах представляете? Вот вы знаете, как решить этот вопрос?» — сказал он и получил следующий ответ журналиста: «Нет, поэтому мы не идем в президенты».

В свою очередь первый помощник Зеленского заявил, что президент — не профессия: «Президентом становится человек из любой сферы, а потом от него вдруг требуют ответов на все вопросы. Не все знает президент». А на замечание о том, что в стране уже пять лет идет война, во время которой погибли более десяти тысяч украинцев, Сергей Шефир заявил: «Полтора месяца — не срок, за который можно все решить. Знаю, мы готовимся к переговорам. Но, для того чтоб они правильно состоялись, их надо тщательно подготовить».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский заявил, что позвонил Владимиру Путину вопреки советам международных партнеров и что обсуждал с хозяином Кремля вопрос, касающийся украинских пленных моряков, возвращение которых он считает «нормальным шагом к возвращению диалога и мощным шагом к прекращению войны».



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