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В Севастополе на репетиции морского парада произошло ЧП с военной техникой (видео)
В оккупированном Севастополе во время репетиции морского парада ко Дню Военно-морского флота РФ, который отмечается в последнее воскресенье июля, заглох плавающий бронетранспортер. Ранее в Москве во время репетиции военного парада распиаренный танк «Армата» трижды выходил из строя, причем один раз прямо на Красной площади.
Как сообщает «Крым.Реалии», несколько БТРов произвели высадку с большого десантного корабля, стреляя из малокалиберных орудий. Один из бронетранспортеров заглох возле корабля, затем его отбуксировали в сторону.
Военные корабли проходили по фарватеру главной бухты Севастополя, стреляли из разных типов оружия, самолеты и вертолеты пролетали над бухтой, береговые оружия имитировали уничтожение противника артиллерийским огнем.
Напомним, в России даже головной фрегат военно-морского флота не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники.
Как сообщали «ФАКТЫ», во время форсирования Керченского пролива на бронемашинах у российских военных произошло ЧП. У одной из трех БРМД, участвующих в рейде, на полпути заглох двигатель и обнаружилась течь.
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