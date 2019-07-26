Общество и люди

Супрун рассказала будущим нардепам, как не превратить Раду в цирк

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун, которая живо откликается на все знаковые события в украинском обществе, решила дать несколько советов будущим народным депутатам, которые займут места в Верховной Раде 9 созыва.

По ее мнению, вопрос здоровья украинцев нужно вынести за пределы политических проектов и карьер.

Члены всех фракций, так же как все граждане, все равно уязвимы к болезням и несчастным случаям.

«Нельзя позволять персональным амбициям или интересам отдельных депутатов омрачать вопрос безопасности и здоровья украинской нации», — пишет Супрун.

Она отмечает, что парламентский комитет должен быть площадкой для конструктивного диалога, участники которого опираются на факты, здравый смысл и национальные интересы Украины. Не стоит превращать его в автомат по генерированию инфоповодов и распространению фейков, лжи и скандалов.

Медик отметила, что неприемлит сексизм, эйджизм и любые другие формы дискредитации людей.

«Все эти „молоденький / а“, „я вас уважаю как женщину“ и „мы понимаем, что вы не понимаете, как работает наша система, потому что вы не из Украины“ — должны отойти в прошлое», — считает чиновница.

Она напомнила народным избранникам, что Советский Союз не вернуть, он исчез навсегда и посоветовала нардепам не пытаться «в очередной раз построить коммунизм».

«От качества взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти напрямую зависит здоровье украинцев. Надеюсь, что с обеих сторон будет преобладать здравый смысл и реальная забота о гражданах», — отметила Супрун.



Ранее Ульяна Супрун едко прокомментировала инициативу политиков, внесших на рассмотрение парламента 8 созыва законопроект о противодействии сквернословию («о дематюкации»).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter