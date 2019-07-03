Ругаться матом полезно для здоровья: Супрун сделала сенсационное заявление

Общество и люди

Руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун, которая живо откликается не только на проблемы, связанные со здоровьем, но и на вопросы политического и социального характера, в этот раз прокомментировала инициативу политиков, внесших на рассмотрение парламента законопроект о противодействии сквернословию («о дематюкации»).

Супрун считает, что такие законопроекты «подходят скорее Северной Корее, чем современному европейскому государству».

На самом деле, по словам Супрун, науке известны немало аргументов «за» ненормативную лексику.

«Метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам», — отмечает чиновница.

По ее словам, если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение и наш мозг реагирует выделением эндорфинов.

«Слова на «б» или «с» не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога. Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения — «держись!», — уточняет она.

При этом Супрун уточняет, что важно пользоваться матом в самый нужный момент, а не потреблять его постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

Понимать и выражать свои эмоции — полезно для здоровья и общения. Наблюдение за людьми, которые прожили более ста лет, показало, что, помимо других факторов, долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций. А вот длительное угнетение эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное освоения эмоций) связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией.

Супрун напоминает, что люди, которые должны на работе улыбаться клиентам, после работы чаще напиваются. Ведь постоянное сокрытие настоящих эмоций и принуждение к позитиву истощает психику.

По мнению ученых, отмечает Супрун, брань не воспринимается нашим мозгом буквально. Мы не представляем именно то, что слышим и говорим, и апеллируем именно к досадной возмутительной ситуации.

Поэтому обычное вещание и обсценная лексика — это отдельные вещи с точки зрения нейрофизиологии.

Ругательства и жизнь в социуме тесно связаны. Считается, что люди оптимизировали животную реакцию вопля на боль и страх, и присущую приматам агрессию (метание) на приемлемую в социуме брань. Там можно и выразить свои чувства специальными словами, и никого не травмировать.

Глава Минздрава отмечает интересную особенность, что применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой — такие исследования. Но ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность.

«Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую. А лучшая забота об украинском языке — это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим», — пишет Супрун.

Напомним, инициативу о запрете обсценной лексики живо обсуждают в соцсетях. Пользователи тревожатся, не поставят ли такие драконовские ограничения под угрозу целые отрасли народного хозяйства, например строительную.

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