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В Харькове патрульные сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе
В Харькове патрульные полицейские на служебном автомобиле совершили наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщили в патрульной полиции области.
«26 июля около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко — Героев Сталинграда произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейский Toyota Prius двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину, которая вышла из-за троллейбуса. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик.
В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали. По предварительным данным, у женщины — ссадины колен, у мальчика — повреждения мягких тканей.
Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа, которая работает на месте ДТП. Также на месте ДТП находится руководство управления патрульной полиции в Харьковской области.
Инициировано служебное расследование.
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