Происшествия

В Харькове патрульные сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе

В Харькове патрульные полицейские на служебном автомобиле совершили наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщили в патрульной полиции области.

«26 июля около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко — Героев Сталинграда произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейский Toyota Prius двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину, которая вышла из-за троллейбуса. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик.

В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали. По предварительным данным, у женщины — ссадины колен, у мальчика — повреждения мягких тканей.

Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа, которая работает на месте ДТП. Также на месте ДТП находится руководство управления патрульной полиции в Харьковской области.

Инициировано служебное расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Болгарии на трассе Бургас-Варна в смертельное ДТП попала машина с украинцами. Mazda, в котором ехали четверо украинцев, при обгоне автобуса выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с Audi. В результате ДТП одна наша соотечественница погибла, еще трое попали в больницы с серьезными травмами.

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