Происшествия

Украинские туристы попали в смертельное ДТП в Болгарии: детали и фото с места аварии

В Болгарии на трассе Бургас-Варна в смертельное ДТП попала машина с украинцами. Ранее в Чехии поезд сбил автобус с украинцами — погибла одна пассажирка.

Как сообщает pik.bg, автомобиль Mazda, в котором ехали четверо украинцев, при обгоне автобусе выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi. В результате ДТП одна наша соотечественница погибла, еще трое попали в больницы с серьезными травмами.

Об этом трагическом случае в социальных сетях сообщала односельчанка украинцев Наталья Лютикова, по словам которой ее земляки попали в ДТП, возвращаясь в Украину после отдыха в Болгарии. По ее информации погибшая — Леся Краскевич. «Александр Краскевич получил тяжелые травмы. Его прооперировали, находится в реанимации. Александр Кульчицкий тоже тяжелый после операции. Яна Кульчицкая пострадала меньше — травма рука и позвоночника, ее обследуют», — пишет Наталья Лютикова.

Погибшая и пострадавшие — жители села Гора, что в Борипольском районе Киевской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше под Варшавой гражданин Украины на авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с цементовозом. От полученных травм наш соотечественник скончался.

Фото с сайта https://pik.bg



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