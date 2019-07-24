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Милые, глазастые, зубастые: в Харьковском зоопарке родились маленькие крокодильчики (видео)
В Харькове в зоопарке у пары нильских крокодилов, Сени и Джеммы, родились два детеныша. Это второй случай пополнения в семействе крокодилов, сообщили в зоопарке.
В 2016 году у Сени и Джеммы тоже родились два детеныша.
По словам сотрудников, в природе эти рептилии делают гнезда на суше и там откладывают яйца. Но в зоопарках крокодилы часто сбрасывают кладку в воду, и яйца погибают.
Поэтому, чтобы получить потомство, яйца поместили в инкубатор, и через 73 дня детеныши вылупились. «Яйца нильских крокодилов плотные, но за время инкубации скорлупа становится тоньше.
Когда пришло время, крокодильчики, прогрызая в скорлупе отверстие, выбрались из своих «домиков» и начали издавать специфические звуки, похожие на кваканье лягушек", — рассказали в зоопарке.
Длина новорожденных рептилий — около 25 см, тогда как взрослая особь вырастает до 5−6 м. Детеныши очень активные, пока питаются насекомыми: сверчками и кузнечиками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в расположенном в Чикаго (США) зоопарке Lincoln Park Zoo случилось радостное событие: 20 мая у 13-летней самки черного носорога по кличке Капуки на свет появился малыш.
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