В Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней (видео)

Происшествия

Вечером в пятницу, 26 июля, в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин. Они пробежали в сторону Майдана Независимости, прикрывая галстуками свое мужское достоинство. Об этом пишет Информатор.

«Нудисты появились из ниоткуда, потому узнать, кто они, куда и зачем бегут, не удалось. Как вариант, это может быть возвращение уже известных … нудистов, которые не единожды пробегали нагишом в переходе на „Льва Толстого“ и в других местах. Тогда ребята устроили такое необычное развлечение из-за спора», — отмечает издание.

В издании иронизируют, что если считать галстук полноценной частью гардероба, то ребята бежали и не совсем голыми. Ведь их пикантные места были прикрыты.

«Но если быть честными, при беге галстуки не очень спасали ситуацию», — считает автор заметки.

Спустя 10 минут после того, как удалось запечатлеть парней на Крещатике, стало известно, что их уже разыскивает полиция, только уже на Майдане Независимости.

Напомним, 13 декабря прошлого года около десяти обнаженных мужчин устроили «забег» в подземном переходе возле киевской станции метро Площадь Льва Толстого. Из одежды на некоторых из них были только галстуки, все остальное бегущие пытались прикрыть пластиковыми тарелками. Позже стало известно, что молодые люди оказались сотрудниками одной из фирм. Они проспорили своим конкурентам пари. На следующий день, 14 декабря, на том же месте состоялся одиночный забег обнаженного парня. Он, как и герои прошлого дня также выполнял условия проигранного спора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте голый мужчина бросался на прохожих в центре Одессы.

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