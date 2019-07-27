- 01:25 Пригласил Зеленского в Белый дом: стали известны новые подробности разговора президентов Украины и США
- 00:56 В Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней
- 00:27 Россия устроила масштабную блокаду Черного моря: что об этом известно
- 26.07 23:40 «Дело Головина»: суд арестовал генерала полиции
- 26.07 23:15 В Харькове патрульные сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе
- 26.07 23:04 Машины по фары в воде: появились новые фото и видео потопа в Ровно
- 26.07 22:25 Некому делать наркоз: в Крыму открыто признали катастрофу в медицине
- 26.07 22:07 Богдан взбудоражил сеть фото с «новым премьер-министром»
- 26.07 21:40 Останутся навсегда: ученые сделали интересное заявление о нашествии медуз в Кирилловке
- 26.07 21:24 В Одесской области после скандала реорганизуют управление патрульной полиции
- 26.07 21:20 Убийство на детской площадке: в России зарезали женщину прямо на глазах у ее ребенка
- 26.07 21:01 Есть три кандидата: СМИ узнали, кто может возглавить фракцию «Слуга народа»
В Киеве по Крещатику пробежала группа голых парней (видео)
Вечером в пятницу, 26 июля, в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин. Они пробежали в сторону Майдана Независимости, прикрывая галстуками свое мужское достоинство. Об этом пишет Информатор.
«Нудисты появились из ниоткуда, потому узнать, кто они, куда и зачем бегут, не удалось. Как вариант, это может быть возвращение уже известных … нудистов, которые не единожды пробегали нагишом в переходе на „Льва Толстого“ и в других местах. Тогда ребята устроили такое необычное развлечение из-за спора», — отмечает издание.
В издании иронизируют, что если считать галстук полноценной частью гардероба, то ребята бежали и не совсем голыми. Ведь их пикантные места были прикрыты.
«Но если быть честными, при беге галстуки не очень спасали ситуацию», — считает автор заметки.
Спустя 10 минут после того, как удалось запечатлеть парней на Крещатике, стало известно, что их уже разыскивает полиция, только уже на Майдане Независимости.
Напомним, 13 декабря прошлого года около десяти обнаженных мужчин устроили «забег» в подземном переходе возле киевской станции метро Площадь Льва Толстого. Из одежды на некоторых из них были только галстуки, все остальное бегущие пытались прикрыть пластиковыми тарелками. Позже стало известно, что молодые люди оказались сотрудниками одной из фирм. Они проспорили своим конкурентам пари. На следующий день, 14 декабря, на том же месте состоялся одиночный забег обнаженного парня. Он, как и герои прошлого дня также выполнял условия проигранного спора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте голый мужчина бросался на прохожих в центре Одессы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...