- 19:36 В центре Киева машины провалились под асфальт: в сети показали фото и видео
- 19:32 Количество антибиотиков в реках превышает нормы в сотни раз: чем это грозит
- 19:13 «История игрушек 4» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:05 Наступило противостояние Марса и Сатурна: чем это опасно и как себя вести
- 19:03 Россиянина не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма
- 18:59 Порошенко призвал мир надавить на Россию для освобождения украинских узников Кремля
- 18:59 Масштаб разрухи поражает: в сеть попали фото заброшенной авиабазы под Харьковом
- 18:52 Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко
- 18:32 "Скорая" сбила ребенка на переходе, полиции пришлось устраивать погоню: подробности ЧП в Николаеве
- 18:25 Выборам быть: глава ЦИК поставила точку в скандале с указом Зеленского
- 18:19 Звезда сериала «Счастливы вместе» показала шикарную фигуру после третьих родов
- 18:16 Bitcoin резко взлетел в цене: что происходит с главной криптовалютой
В центре Киева машины провалились под асфальт: в сети показали фото и видео
Во вторник, 18 июня, в центре Киева на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт. Ранее обвал асфальта произошел на Демеевской площади, где под землю провалился микроавтобус Volkswagen.
Авария в центре столицы случилась по адресу: улица Крещатик, 4. Участниками инцидента стали Citroen и Volkswagen. Водитель последнего сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.
Как сообщает «Информатор», обвал асфальта произошел неожиданно. Во дворе давно не проводили ремонтные работы, но подобных случаев раньше здесь не было.
Из-за обвала образовалась такая глубокая яма, что автомобиль наполовину оказался под землей. Достать машину возможно только при помощи эвакуатора. Место обвала оградили правоохранители, так как исключают возможность дальнейшего обвала.
Рядом на парковке находятся еще две машины, хозяев которых ищут.
Напомним, в апреле в Киеве случился еще один обвал проезжей части. На улице Деловая из-за прорыва трубы с горячей водой, провалился асфальт и образовалась огромная яма прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?