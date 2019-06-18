Происшествия

В центре Киева машины провалились под асфальт: в сети показали фото и видео

Во вторник, 18 июня, в центре Киева на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт. Ранее обвал асфальта произошел на Демеевской площади, где под землю провалился микроавтобус Volkswagen.

Авария в центре столицы случилась по адресу: улица Крещатик, 4. Участниками инцидента стали Citroen и Volkswagen. Водитель последнего сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.

Как сообщает «Информатор», обвал асфальта произошел неожиданно. Во дворе давно не проводили ремонтные работы, но подобных случаев раньше здесь не было.

Из-за обвала образовалась такая глубокая яма, что автомобиль наполовину оказался под землей. Достать машину возможно только при помощи эвакуатора. Место обвала оградили правоохранители, так как исключают возможность дальнейшего обвала.

Рядом на парковке находятся еще две машины, хозяев которых ищут.

Напомним, в апреле в Киеве случился еще один обвал проезжей части. На улице Деловая из-за прорыва трубы с горячей водой, провалился асфальт и образовалась огромная яма прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.

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