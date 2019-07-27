Украинская топ-модель похвасталась шикарной фигурой в купальнике (фото)

Шоу-бизнес

Украинская супермодель Алина Байкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото, которое сделано на южном побережье Франции, известном как «Лазурный берег».

Как всегда, Байкова позирует в оригинальном раздельном купальнике, хвастаясь стройной и подтянутой фигурой.

"Feelingthe #StTropezvibe" (в свободном переводе — «Ощущая дух Сен-Тропе») — подписала она фото. Судя по геолокации поста, Алина действительно находится возле знаменитого ресторана Club 55 в Сен-Тропе на юге Франции.

Фолловеры Алины живо откликнулись на публикацию.

«Изумительна», «Чудесный дух», «Классно выглядишь», «Купальник отличного цвета», «Сзади только верёвочки?» — пишут они.

Напомним, Алина Байкова — одна из самых успешных украинок в мировом модельном бизнесе. Начав карьеру в 22 года, она покорила каждую из модных столиц. При этом топ-модель в своих интервью часто признается, что она — девушка из очень бедной семьи, которая начала свою карьеру официанткой в кафе. И только вера в собственные силы помогла ей стать моделью мирового уровня.

«Я верю в судьбу. Если что-то случается, это не просто так», — сказала она в интервью модному изданию.

При этом Алина охотно делится с поклонниками пикантными снимками — ведь у нее действительно нет повода стыдиться своего тела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская красавица Алина Байкова помогла в Каннах собрать 15 млн долларов на гала-вечеринке международного фонда борьбы со СПИДом amfAR.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter