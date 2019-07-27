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Принц Гарри исполнил «танец шимпанзе» (видео)
В то время как принц Уильям и Кейт Миддлтон уже официально ушли на каникулы, принц Гарри еще продолжает выполнять пусть и редкие, но обязательства. На днях он ненадолго оставил Меган Маркл и их сына, принца Арчи, и как президент Queen's Commonwealth Trust и амбассадор молодежной программы Содружества отправился на 6-ю ежегодную встречу Roots & Shoots Global Leadership Meeting.
Встреча была организована известным приматологом, послом мира ООН и Дамой-Командором ордена Британской империи Джейн Гудолл. А проходила она в St. George’s House в Виндзорском замке, в трех километрах от его коттеджа, пишет Hello! со ссылкой на CBSnews.
В первые минуты диалога с Джейн Гарри вывел ее в центр комнаты и на глазах удивленной молодежи, участников встречи, исполнил с ней «танец шимпанзе», которому Джейн научила его еще в ходе их первой встречи в декабре 2018-го.
Танец привел в восторг не только всех присутствующих, но и саму Джейн, которая наверняка ожидала чего угодно, но не такого от члена королевской семьи.
«Я очарован и поражен ее работой с самого детства. И было так радостно узнать, что она является еще и потрясающим человеком. Она даже научила меня танцу шимпанзе, который знает только она… ну и сами шимпанзе!», — заявил принц по завершению встречи.
Издание напоминает, что история Джейн Гудолл уникальна и удивительна. Она посвятила 45 из своих на данный момент 85 лет изучению социальной жизни и интеллекта шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании. Притом поначалу мечта о том, чтобы стать ученым и работать с животными в Африке, казалась ей неосуществимой: у семьи не было денег для оплаты учебы в колледже, поэтому Джейн могла надеяться только на свои силы. Она устроилась на работу секретарем и официанткой, накопила денег на билет до Кении, а уже в Найроби добилась встречи с палеоантропологом Луисом Лики, который интересовался высшими приматами. Лики также взял молодую девушку на должность секретаря, но вскоре заметил в амбициозной Джейн задатки ученого и отправил ее в Танзанию изучать шимпанзе в естественной среде обитания.
Всего через 6 месяцев она сделала целых три важных научных открытия, а через два года после этого была допущена к соисканию докторской степени по этологии в колледже Дарвина в Кембриджском университете, хотя Джейн не получила высшего образования. Еще через три года, в 1965-м, Джейн защитила докторскую диссертацию на тему «Поведение шимпанзе в дикой природе». Узнать ее историю подробнее можно в фильмах «Джейн» или «Путешествие Джейн».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри и его супруга Меган Маркл побили рекорд Гиннесса и вошли в число самых влиятельных людей в Интернете по версии Time.
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