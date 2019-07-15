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Меган Маркл обвинили в «шантаже» принца Гарри
Герцогиня Сассексакая Меган Маркл поставила мужа перед непростым выбором и даже принялась шантажировать его, требуя сделать выбор: «либо я — либо королевская семья».
Причина этого — усталость бывшей актрисы от необходимости следовать королевскому протоколу и выполнять нелепые правила двора. Также Маркл мечтает хоть ненадолго выпасть из поля зрения СМИ, говорится в статье в таблоид Life & Style, пишет издание «Дни.ру».
Также автор статьи утверждает, что герцогиня Сассекская настаивает на долгосрочном отъезде в Южную Африку. Там, по словам автора, у принца есть фермерский дом и участок общей стоимостью 10 миллионов долларов.
Издание сообщает, что Меган выдвинула мужу условие: либо они переезжают, либо она его бросает. В результате Гарри пошел навстречу избраннице: принц уже пакует вещи, для переезда на другой континент.
Между тем портал Gossipcop, который специализируется на разоблачении фейковых новостей о звездах, выступил с опровержением данной статьи. Редакторы ресурса отмечают, что Меган и Гарри не потратили бы почти три миллиона долларов на ремонт своей виндзорской резиденции, если бы собирались переехать в Африку.
Более того, ранее официальный представитель августейшей четы сообщал, что у супругов действительно запланирована поездка на жаркий континент в сентябре, однако Меган Маркл будет сопровождать мужа лишь в половине турне, после она вернется к ребенку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 14 июля, в Лондоне состоялась европейская премьера фильма «Король Лев» студии Walt Disney. Картина снята на основе знаменитого одноименного мультфильма, который вышел на экраны в 1994 году и собрал в мировом прокате 968,5 миллиона долларов. Однако в центре внимания на желтой дорожке оказались не кинозвезды, а принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Герцогиня Сассекская выбрала для вечера черное платье от Jason Wu стоимостью 4 340 долларов. На ногах у Меган были туфли Aquazzura за 805 долларов. В руках супруга принца Гарри держала сумочку от Gucci за 2 110 долларов.
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