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Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гиннеса: что об этом известно
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл побили рекорд Гиннеса и вошли в число самых влиятельных людей в Интернете по версии Time. Об этом пишет Elle.UA.
В частности, королевская чета запустила собственный аккаунт в Instagram в апреле этого года, что дало ей площадку для общения с поклонниками и популяризации своих дел, преимущественно в области благотворительности.
Популярность звездной пары оказалась настолько велика, что Меган и Гарри вошли в список 25-ти самых влиятельных людей в Интернете по версии Time.
На сегодняшний день у Гарри и Меган более девяти миллионов фолловеров в их аккаунте @SussexRoyal. Причем, миллион подписчиков они получили меньше, чем за шесть часов, побив, тем самым рекорд Гиннеса.
К тому же страница герцога и герцогини Сассекских на 500 тысяч подписчиков опережает аккаунт принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
В рейтинг Time также попали Дональд Трамп, Ариана Гранде, Джада Пинкетт Смит, Лил Нас и др.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», герцогиня Сассексакая Меган Маркл поставила мужа перед непростым выбором и даже принялась шантажировать его, требуя сделать выбор: «либо я — либо королевская семья». Причина этого — усталость бывшей актрисы от необходимости следовать королевскому протоколу и выполнять нелепые правила двора. Также Маркл мечтает хоть ненадолго выпасть из поля зрения СМИ.
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