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Мир

Самый высокогорный аквариум в мире открылся в Китае (фото)

3:30 27 июля 2019 27
Китай аквариум
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае в городе Синин (административный центр провинции Цинхай) начал работать аквариум, где представлено свыше 100 видов наземных и 400 видов водных представителей фауны. В их числе — медузы, белуги, дельфины и другие морские животные, а также обитатели пресных водоемов, пишет National Geographic.

Одним из самых редких экспонатов будет голый карп Gymnocypris przewalskii, эндемик близлежащего озера Цинхай. На его теле практически нет чешуек.

Город расположен на восточной окраине Цинхайско-Тибетского плато, на берегу реки Хуаншуй; средняя высота над уровнем моря — 2260 м. Таким образом новая достопримечательность становится самой высокогорной в ряду аналогичных.

Площадь аквариума составляет 28 тыс. м². Помимо выставок, здесь будут проводиться шоу с участием афалин и других животных. Официальное открытие запланировано на 18 августа. Максимальная вместимость комплекса составит две тысячи посетителей.

В настоящее время аквариум работает в тестовом режиме, а его обитатели проходят карантин. Ветеринары также следят за тем, как жители низинных районов привыкают к высоте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в скандинавской стране Норвегии, на юге коммуны Линдеснес (губерния «Вест-Агдер») открылся самый крупный ресторан под водой.

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