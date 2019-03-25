Ужин в «чудо-аквариуме»: в Норвегии открыли самый большой в мире подводный ресторан (фото)

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В скандинавской стране Норвегии, на юге коммуны Линдеснес (губерния «Вест-Агдер») открылся самый крупный ресторан под водой. Об этом сообщает visitnorway.

Заведение носит имя Under и является самым большим в мире рестораном, расположенный в буквальном смысле под водой, на глубине пять метров. Название ресторана имеет двойной смысл: это и предлог, имеющий значение «ниже чего-либо», «под», и норвежское слово «чудо». Сам проект тоже имеет второе назначение: он будет выполнять в будущем функции исследовательской лаборатории.

Произойдет это благодаря тому, что со временем сооружение обрастет колониями мидий, превратившись в риф и став частью морской среды. Биологи и архитекторы постарались сделать так, чтобы сооружение не нарушило местную флору и фауну. Кроме того, его форма обусловлена необходимостью противостоять силам природы и навевает мысли о бункерах и зданиях, оставшихся после войны.

Сооружение выполнено по проекту известного архитектурного бюро Snøhetta, которое также проектировало здание оперы в Осло и мемориал 11 сентября в Нью-Йорке. За устойчивость конструкции в условиях штормов отвечали специально приглашенные морские инженеры. Стены в метр толщиной, стекло-иллюминатор, изготовленное из акрила, толщиной 40 см и размером 4 на 11 метров. Картина за иллюминатором будет все время меняться: в спокойные дни видимость может составлять 20 метров. А во время шторма гости будут чувствовать себя в самом центре бушующего моря, но в полной безопасности.

Строительство потребовало много сил: изначально в здании установили панорамные окна и спустили его на воду, затем в скалу на дне моря врезали несколько болтов. Чтобы прикрепить к ним ресторан, пришлось опустить его, наполнив пространство водой. И только после откачки началось оформление.

Создатели ресторана обещают, что кухня будет соответствовать современным тенденциям скандинавской гастрономии с большим набором блюд из рыбы и морепродуктов. В меню будут присутствовать продукты местного производства.

Ресторан рассчитан на 35−40 гостей. Приглушенный свет внутри помещения и искусственная подсветка, вмонтированная в морское дно, позволят превратить происходящее в дикой природе в настоящее представление.

При входе в ресторан гости увидят информационные таблички, рассказывающие о многообразии местной морской флоры и фауны. В декоре использованы дубовые панели, которые обеспечивают мягкий контраст бетону и придают уют.

Несмотря на то, что ресторан расположен в полутора часах езды от Кристиансанда, на самом юге Норвегии, организаторы проекта уверены, что отбоя от посетителей не будет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская телеведущая Леся Никитюк («Хто зверху?», «Хто проти блондинок?» на «Новом канале») похвасталась в Instagram, что во время отдыха на Мальдивах осуществила свою давнюю мечту — посетила подводный ресторан на шестиметровой глубине. Он напоминает огромный аквариум со стеклянными прозрачными стенами и дном, через которые можно любоваться обитателями океана.

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