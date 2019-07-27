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Оставшиеся без родителей маленькие бабуины нашли себе новую семью (трогательное видео)
Сотрудники фонда дикой природы в Намибии Harnas Wildlife Foundation рассказали о необычном пополнении в приюте, который создан для зверенышей, оставшихся без родителей — туда прибыли трое детёнышей бабуинов.
Сообщается, что найденные добрыми людьми малыши быстро освоились со своим новым домом. Более того — если они и были сиротами, то теперь у них появилась большая семья, пускай и довольно необычная.
Летти, Дирки и Ангел завоевали любовь всех — и людей, и кошек, и собак, и даже бородавочников. Иногда, конечно, случаются небольшие ссоры, но в целом общение озорных детёнышей с соседями проходит дружелюбно. Сотрудники фонда рассказали, что для маленьких бабуинов такое поведение — не редкость.
По словам сотрудников фонда, оставшись без мамы, малыши частенько забредают на фермы, где сразу же привязываются к собакам. Общаясь со взрослыми животными, пускай и другого вида, они чувствуют комфорт и защищённость.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри исполнил «танец шимпанзе» вместе с известным специалистам по приматам Джейн Гарри. В первые минуты диалога с ней принц вывел Джейн в центр комнаты и на глазах удивленной молодежи, участников встречи, исполнил с ней «танец шимпанзе», которому Джейн научила его еще в ходе их первой встречи в декабре 2018-го. Танец привел в восторг не только всех присутствующих, но и саму Джейн, которая наверняка ожидала чего угодно, но не такого от члена королевской семьи.
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