Оставшиеся без родителей маленькие бабуины нашли себе новую семью (трогательное видео)

Мир

Сотрудники фонда дикой природы в Намибии Harnas Wildlife Foundation рассказали о необычном пополнении в приюте, который создан для зверенышей, оставшихся без родителей — туда прибыли трое детёнышей бабуинов.

Сообщается, что найденные добрыми людьми малыши быстро освоились со своим новым домом. Более того — если они и были сиротами, то теперь у них появилась большая семья, пускай и довольно необычная.

Летти, Дирки и Ангел завоевали любовь всех — и людей, и кошек, и собак, и даже бородавочников. Иногда, конечно, случаются небольшие ссоры, но в целом общение озорных детёнышей с соседями проходит дружелюбно. Сотрудники фонда рассказали, что для маленьких бабуинов такое поведение — не редкость.

По словам сотрудников фонда, оставшись без мамы, малыши частенько забредают на фермы, где сразу же привязываются к собакам. Общаясь со взрослыми животными, пускай и другого вида, они чувствуют комфорт и защищённость.

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