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Украина

В украинских городах появятся пешие патрули Нацгвардии: что об этом нужно знать

7:26 27 июля 2019 32
пеший патруль
Инф. ФАКТОВ

В Украине с 1 августа появятся пешие патрули полиции. Об этом 26 августа во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, патрули подразделений Нацгвардии 5 дней в неделю по 6 часов будут находиться на маршруте, обеспечивая безопасность в общественных местах.

В таких патрулях будет задействовано 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии. Еженедельно около 2 тысяч военнослужащих будут выходить на маршруты.

Зоны оперативного реагирования, день и время несения службы, количество изменений, с учетом оперативной обстановки, будут определяться руководством Нацгвардии всех уровней.

Во время выполнения поставленных задач службы патрули находятся в оперативном подчинении руководителя органа Нацполиии, на территории которого они несут службу.

Самостоятельные пешие патрули позволят усилить полицию, увеличить количество правоохранителей в местах массового скопления людей и в районах со сложной оперативной обстановкой.

Напомним, в начале июня президент Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией Украины. Предыдущий руководитель ведомства Юрий Аллеров оказался замешан в коррупционном скандале.

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