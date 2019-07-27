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В украинских городах появятся пешие патрули Нацгвардии: что об этом нужно знать
В Украине с 1 августа появятся пешие патрули полиции. Об этом 26 августа во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
По его словам, патрули подразделений Нацгвардии 5 дней в неделю по 6 часов будут находиться на маршруте, обеспечивая безопасность в общественных местах.
В таких патрулях будет задействовано 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии. Еженедельно около 2 тысяч военнослужащих будут выходить на маршруты.
Зоны оперативного реагирования, день и время несения службы, количество изменений, с учетом оперативной обстановки, будут определяться руководством Нацгвардии всех уровней.
Во время выполнения поставленных задач службы патрули находятся в оперативном подчинении руководителя органа Нацполиии, на территории которого они несут службу.
Самостоятельные пешие патрули позволят усилить полицию, увеличить количество правоохранителей в местах массового скопления людей и в районах со сложной оперативной обстановкой.
Напомним, в начале июня президент Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией Украины. Предыдущий руководитель ведомства Юрий Аллеров оказался замешан в коррупционном скандале.
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