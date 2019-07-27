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Спецоперация в Белой Церкви: в городе одновременно проходят 50 обысков
В Белой Церкви Киевской области полиция проводит одновременно 50 обысков. Об этом в Facebook сообщил начальник областного главка полиции Андрей Небитов.
«Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам!!!», — написал Небитов.
Напомним, в пятницу, 26 июля, в Киеве проходили обыски в Окружном административном суде столицы. После чего руководству ведомства и четырем судьям Генпрокуратура подготовила сообщение о подозрении.
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