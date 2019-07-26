Обыски в Окружном админсуде Киева: в ГПУ сделали важное заявление

Происшествия

После обысков, которые в пятницу, 26 июля, проводило НАБУ и Генпрокуратура в Окружном алминсуде Киева, прокурорами было подготовлено сообщение о подозрении для руководства и четырех судей этого ведомства. Об этом на брифинге заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Судей Окружного суда подозревают во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и принятии заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, судьи принимали в ручном режиме решения об увольнении определенных членов ВККС и назначения других членов несмотря на то, что вроде бы объявляли какие-то конкурсы на эти должности. Также зафиксировано много других признаков вмешательства других органов государственной власти в работу судей. Этим фактам еще предоставят правовую оценку.

«Организованное системное давление на принятие решений судами, влияние других органов, не имеет ничего общего с правосудием. И на это обязательно должна быть немедленная реакция. Если коротко, влияние было и на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия, влияние на министерства и ведомства, Государственное бюро расследований», — отметил Горбатюк.

Напомним, Окружной административный суд Киева ранее прославился рядом скандальных решений. В частности, он признал незаконной национализации «ПриватБанка», отстранил от должности руководительницу МОЗ Ульяну Супрун, восстановил бывшего главу ГФС Романа Насирова в должности, останавливал конкурс на должность главы таможни, позволил заместителю главы СБУ Демчине не сдавать декларацию и принял многие другие спорные решения.

Как писали «ФАКТЫ», на днях СБУ провела обыски в служебных помещениях Кабмина, Государственной погранслужбы, фискального ведомства, а также на госпредприятии «Спецтехноэкспорт

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter