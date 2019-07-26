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Обыски в Окружном админсуде Киева: в ГПУ сделали важное заявление
После обысков, которые в пятницу, 26 июля, проводило НАБУ и Генпрокуратура в Окружном алминсуде Киева, прокурорами было подготовлено сообщение о подозрении для руководства и четырех судей этого ведомства. Об этом на брифинге заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Судей Окружного суда подозревают во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и принятии заведомо неправосудных решений.
По версии следствия, судьи принимали в ручном режиме решения об увольнении определенных членов ВККС и назначения других членов несмотря на то, что вроде бы объявляли какие-то конкурсы на эти должности. Также зафиксировано много других признаков вмешательства других органов государственной власти в работу судей. Этим фактам еще предоставят правовую оценку.
«Организованное системное давление на принятие решений судами, влияние других органов, не имеет ничего общего с правосудием. И на это обязательно должна быть немедленная реакция. Если коротко, влияние было и на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия, влияние на министерства и ведомства, Государственное бюро расследований», — отметил Горбатюк.
Напомним, Окружной административный суд Киева ранее прославился рядом скандальных решений. В частности, он признал незаконной национализации «ПриватБанка», отстранил от должности руководительницу МОЗ Ульяну Супрун, восстановил бывшего главу ГФС Романа Насирова в должности, останавливал конкурс на должность главы таможни, позволил заместителю главы СБУ Демчине не сдавать декларацию и принял многие другие спорные решения.
Как писали «ФАКТЫ», на днях СБУ провела обыски в служебных помещениях Кабмина, Государственной погранслужбы, фискального ведомства, а также на госпредприятии «Спецтехноэкспорт
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