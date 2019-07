В Скадовске стартовал детский фестиваль «Черноморские игры» (онлайн-трансляция)

Шоу-бизнес

В пятницу, 26 июля, в Скадовске стартовал XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль «Черноморские игры». Масштабную сцену расположили на центральной набережной. Главный конкурс фестиваля — вокальный и прямо сейчас проходит его полуфинал. На сцену фестиваля выйдут 46 юных вокалистов и вокальных групп, чтобы продемонстрировать свой песенный талант. Поздно вечером станут известны имена конкурсантов, которые пройдут в финал конкурса.

Оценивает выступления конкурсантов жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Александр Пономарев (народный артист Украины, певец и композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит FМ), Роман Муха (продюсер канала М2), Вадим Лисица (композитор, музыкальный продюсер), Сергей Кузин (музыкант, ведущий радио Roks). Звездный эксперт сегодняшнего дня — солист группы «АНТИТЕЛА», молодежный посол ЮНИСЕФ ООН в Украине Тарас Тополя.

«Важно не прятаться за стилем известных музыкантов. Важно искать что-то свое: манеру, стиль, характер», — посоветовал Тарас Тополя юным конкурсантам.

Кроме полуфиналистов, на сцену также выйдут звездные гости и выпускники фестиваля, среди которых: Элина Иващенко (Гран-при «Черноморских игр-2018»), Наталья Гордиенко, David Axelrod, МЯТА, Александр Пономарев, ALYOSHA, Антитела.

В рамках «Черноморских игр» начал свою работу дискуссионный клуб фестиваля, гостем которого стала группа «АНТИТЕЛА». Дискуссионный клуб — это проект для юных вокалистов, их родителей и педагогов, в котором каждый из них может получить полезные советы от ведущих специалистов украинской музыкальной индустрии.

