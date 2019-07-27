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Массовые обыски в Белой Церкви: появились первые данные о бандитах и фото с места событий
В Белой Церкви, где сегодня утром полиция начала проведение одновременно 50 обысков, были выявлены три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес. Бандиты промышляли вымогательством и избиением людей.
Членов банд полицейские задерживают в рамках открытого уголовного производства по статьям «Вымогательство» и «Создание преступной организации».
На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления — спецназовцы.
На странице областного главка полиции сообщается, что после проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых, руководитель главка Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации.
Жителей города, ставших жертвами бандитов призывают писать заявления правоохранителям.
«Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию», — говорится в сообщении полиции области в Facebook.
Напомним, в пятницу, 26 июля, в Киеве проходили обыски в Окружном административном суде столицы. После чего руководству ведомства и четырем судьям Генпрокуратура подготовила сообщение о подозрении.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!