Происшествия

Полицейские сбили ребенка на пешеходном переходе в Харькове: в сети появилось важное заявление матери пострадавшего

Женщина, у которой в пятницу, 26 июля, в Харькове патрульные полицейские на служебном автомобиле сбили ребенка на пешеходном переходе, рассказала о том, что произошло после аварии. Видео опубликовано на странице «Харьковские будни».

Мальчик Шестюк Станислав вместе с бабушкой на зеленый свет переходил дорогу по пешеходному переходу. После того, как на ребенка наехал автомобиль патрульной полиции, копы не представились, не составили никакого документа о ДТП. Пострадавших отвезли в четвертую областную больницу неотложной помощи. С семьей на связь никто не выходил.

Женщина говорит, что она «не хочет крови» и не призывает к самосуду, но считает, что все должно происходить в рамках правового поля. Отец пострадавшего ребенка едет в полицию писать заявление о произошедшем. Женщина просит поддержать его, не веря копам. Она хочет, чтобы человек, который совершил наезд на ребенка понес заслуженное наказание, был уволен из органов. По ее мнению, это заставит других более внимательно и ответственно относиться к своим обязанностям.

Напомним, полицейский Toyota Prius двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину, которая вышла из-за троллейбуса. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик. В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали.

Как сообщили 26 июля в полиции Харькова, на месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Там же находилось руководство управления патрульной полиции в Харьковской области, то есть правоохранители должны были документально оформить ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Болгарии на трассе Бургас-Варна в смертельное ДТП попала машина с украинцами. Mazda, в котором ехали четверо украинцев, при обгоне автобуса выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с Audi. В результате ДТП одна наша соотечественница погибла, еще трое попали в больницы с серьезными травмами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter