В сети разгорелись нешуточные споры из-за фото Зеленского на пляже

Украина

Президент Владимир Зеленский спровоцировал жаркую дискуссию в сети, опубликовав очередное фото с пляжа. В подписи к снимку он пошутил, что отдыхает под усиленной охраной. Отметим, что в эти дни параллельно осуществляется подготовка к первому визиту Зеленского в США.

«Везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки)))) А на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — подписал он снимок.

В комментариях пользователи разделились — одна часть считает, во время боевых действий на Донбассе президент как минимум должен быть на рабочем месте, а другие настаивают на том, что и президентам нужно отдыхать. За несколько часов запись собрала более 26 тысяч «лайков».

«Отдыхайте. Пусть Волкер ездит и заботится о делах военных. А вам для чего? Главное, чтобы паства посмеялась», — написал один из критиков.

«А когда же наш глубокоуважаемый президент начнет выполнять свои обязанности?», — задается вопросом другой.

«Чувак, быть президентом — это не на концерты ездит и не шаурму жрать, а быть лицом страны на международной арене и защищать ее от внешних врагов», — настаивает еще один противник Зеленского.

Напротив, сторонники Зе настаивают на его праве отдохнуть после 24-часового рабочего дня.

«Хорошего отдыха. Вы его заслужили, такое ощущение что работаете 24 часа в сутки без выходных. Народ Вас любит, но все равно берегите себя. Общество еще местами больно», — написала его фанатка.

Напомним, попытка отправить в отставку главу Офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана в отставку путем сбора подписей под соответствующей петицией провалилась.

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