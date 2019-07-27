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"Вы уже победители": в Киеве стартовал финальный этап отбора на "Игры непокоренных"
В Киеве стартовал финальный отбор спортивных тестов в рамках отбора сборной Украины на Игры Непокоренных, которые в 2020 году пройдут в Нидерландах. В испытания участвует рекордное количество участников — 170 ветеранов и военнослужащих.
Будущих победителей напутствовали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе и министр по делам ветеранов (также кандидат в депутаты по списку «ЕС») Ирина Фриз.
«Участники „Игр Непокоренных“ — это часть большой команды „Украина“ и на поле боя, и в спортивных соревнованиях», — заявила Ивана Климпуш-Цинцадзе.
«Удачи всем, кто участвует. Вы уже победители!», — пожелала Ирина Фриз.
Отметим, что в 2020 году определяющим для отборах на Игры являются не спортивные результаты, а мотивации их участников и потенциальное влияние Игр на их дальнейшую реабилитацию
Финальная часть отбора состоится в Киеве 8 сентября — тогда и будет определен состав сборной Украины.
Напомним, пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево заверил, что команда «Европейской Солидарности» в новом парламенте будет защищать украинскую армию и точно не позволит прокремлевской пятой колонне нанести удар в спину нашим военным.
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