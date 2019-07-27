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Украина

МВД начало служебное расследование скандала с генералом Глуховерей

19:34 27 июля 2019 40
Генерал Глуховеря
Инф. «ФАКТОВ»

МВД начало служебное расследование по факту привлечения спецподразделения КОРД к защите авто начальника Днепропетровского областного управления полиции Виталия Глуховери. Как заявили в пресс-службе МВД, ход расследования находится под контролем министра внутренних дел.

О ходе проверки и ее результатах общественность и представителей СМИ обещают проинформировать в кратчайшие сроки.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД», которые задержали патрульных полицейских.

После публикаций в СМИ Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, а президент Владимир Зеленский потребовал отставки начальника.

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