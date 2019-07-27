- 19:42 Овнов ждёт бурный роман, а Тельцы увеличат свои доходы: гороскоп для всех знаков Зодиака на август
- 19:34 МВД начало служебное расследование скандала с генералом Глуховерей
- 19:34 С пистолетом у головы: легендарный боксер подвергся дерзкому ограблению
- 19:06 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины
- 18:56 Протесты в Москве: число задержанных превысило 600 и продолжает расти
- 18:17 Российские хакеры атаковали Bellingcat: расследователи заявили, что это может быть связано с MH17
- 17:56 «Опубликованные Сытником и Горбатюком материалы куда больше заслуживают доверия, чем голословный бред Портнова», — адвокат
- 17:50 Крестный ход в Киеве: в полиции назвали реальное число участников
- 17:18 "Шокирующий цинизм старой элиты": Зеленский потребовал уволить начальника полиции Днепропетровской области
- 16:54 "Вы уже победители": в Киеве стартовал финальный этап отбора на "Игры непокоренных"
- 16:32 В Карпатах всю ночь искали 10-летнего мальчика, заблудившегося во время сбора ягод
- 16:03 В Киеве прокурор, пойманный пьяным за рулем, сбежал от полицейских, — СМИ
МВД начало служебное расследование скандала с генералом Глуховерей
МВД начало служебное расследование по факту привлечения спецподразделения КОРД к защите авто начальника Днепропетровского областного управления полиции Виталия Глуховери. Как заявили в пресс-службе МВД, ход расследования находится под контролем министра внутренних дел.
О ходе проверки и ее результатах общественность и представителей СМИ обещают проинформировать в кратчайшие сроки.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД», которые задержали патрульных полицейских.
После публикаций в СМИ Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, а президент Владимир Зеленский потребовал отставки начальника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»