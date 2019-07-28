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Не ищите медицинских советов в интернете: Супрун дала важную рекомендацию пользователям сети
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун снова развенчала популярный миф — на сей раз она объяснила, можно ли вылечиться, следуя советам из Интернета. По ее мнению, чтобы найти действительно авторитетные мнения, не помешает усовершенствовать знание английского языка.
Кроме того, важно не только читать советы, но и выполнять советы. При этом важно держать контакт с собственным врачом.
«Ищите врача, который использует международные протоколы, постоянно усовершенствует знания и навыки, обучается», — советует глава Минздрава.
Она обращает внимание на то, что самый низкий уровень доверия должны вызывать отдельные мнения экспертов (даже есть это профессор), описания отдельных случаев или небольшие когортные исследования. Напротив, стоит доверять систематическим обзорам и мета-анализам.
Также Супрун рекомендовала обратить внимание и на ее собственные советы из Facebook, которые уже собраны на отдельном сайте — https://suprun.doctor/
Напомним, ранее Супрун развенчала миф о сверхполезности домашних заготовок, а также дала советы будущим народным депутатам.
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