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Украина

Первый крестный ход ПЦУ: прямая трансляция

10:44 28 июля 2019 222
Митрополит Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве проходит первый Крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), приуроченный к 1031 годовшине Крещения Киевской Руси-Украины. Участие в нем принимают тысячи верующих, включая пятого президента Украины Петра Порошенко. Также на церемонии присутствуют представители от Вселенского патриархата и Православной церкви Греции.

Празднование началось в 08:30 с Божественной литургии в Софийском соборе. Ее провел митрополит ПЦУ Епифаний.

В настоящее время митрополит обращается к верующим, напоминая о значении Крещения Руси-Украины для нашего народа.

После этого участники Крестного хода отправятся на Владимирскую горку, к памятнику Святому равноапостольному князю Владимиру.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об ограничениях движения транспорта в Киеве, поскольку некоторые улицы были перекрыты уже с 6:00 28 июля.

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