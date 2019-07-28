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30 июля дожди накроют почти всю Украину: синоптики рассказали о погоде в последние дни месяца
Украинский Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине до конца июля 2019 года. Так, по мнению синоптиков, в воскресенье, 28 июля, дожди ожидаются лишь в западных областях, температура днем составит 28−33 градусов.
Ветер восточный, 5−10 метров в секунду, на Закарпатье днем местами шквалы 15−20 метров в секунду.
В понедельник, 29 июля по всей территории нашей страны преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, днем и на севере Левобережья грозовые дожди. Температура ночью составит 15−20 градусов тепла, днем — 23−28 градусов.
30 июля в Украине, кроме южных регионов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный и северный, 5−10 метров в секунду, во время грозы — до 20 метров в секунду. Температура ночью — 15−20 градусов, на морском побережье — до 23 градусов, в южной части Левобережья — до 35 градусов.
31 июля — 1 августа осадки не прогнозируются, только в западных областях, ночью 31 июля и в южной части местами возможны кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит 11−17 градусов, в Киеве и Киевской области температура ночью 31 июля составит 11−16 градусов, 1 августа — 8−13 градусов. Днем 31 августа ожидаются 20−25 градусов, сообщает Укринформ.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко посоветовала воспользоваться выходными днями 27−28 июля для отдыха на природе, предупредив, что уже на следующих выходных похолодает.
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