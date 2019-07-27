Будет жарко: синоптик дала прогноз погоды на 28 июля

Украина

Вернувшаяся в Украину жара не отступит и в воскресенье. 28 июля по всей территории страны будет очень жарко. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха в течение дня поднимется до + 29 + 34 градусов на юге. Плюс 26 -32 градуса будет в большинстве областей, + 26 + 29 градусов — на Черниговщине и Сумщине.

28 июля в Украине дождей практически не будет, разве что вдоль Карпат и в Прикарпатье возможны локальные влажные грозовые очаги.

В Киеве воскресенье ожидается солнечным сухим и жарким. Днем предполагается + 28 + 31 градус.

Диденко отмечает, что 29−30 июля еще попечет, а 31 июля-1 августа начнется очередное похолодание.

«Используйте выходные для загорания, купания или просто наслаждения в саду, потому что следующий уик-энд будет значительно свежее. 3−4 августа, ориентировочно, предполагается в Киеве всего + 22 + 24 градуса максимально», — предупреждает синоптик.

По словам Диденко, главные жаркие события в воскресенье развернутся на Балканах, в Восточной Европе и даже частично на севере континента.

«Франция дышит — не может надышаться, жгучие +40 градусов наконец оставили Западную Европу», — пишет синоптик.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в этом году первые заморозки ожидаются уже в конце лета-начале осени. После 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и лишь в сентябре снова станет теплее. Эти процессы будут одинаковы, как для севера, так и для юга страны.

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