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Россия готовится установить тотальный контроль над Черным морем, — эксперт
Россия намерена превратить все Черное море в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз для стратегически важной для России и Турции энергетической инфраструктуры — подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». В этом уверен президент Центра глобальных студий «Стратегия XXI» Михаил Гончар.
Он отметил, что соответствующая задумка возникла в Кремле не вчера и не сегодня — к ней в России идут последовательно и системно, совмещая военную и энергетическую стратегии.
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Параллельно Россия дает понять США и НАТО, что и она может их «выдавливать» из Черного моря, которое считает своим. А еще Кремль продолжает изучать реакцию НАТО и прежде всего США на ограничение свободы судоходства.
А поскольку акт агрессии против украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября не привел к каким-либо серьезным последствиям для России, у Путина считают, что можно и нужно двигаться дальше.
*Карта перекрытия Черного моря
Напомним, накануне российские военные перекрыли пять крупных районов в Черном море, суммарная площадь которых составляет 118 570 квадратных километров (более четверти общей площади моря). В Украине связали это с задержанием в Измаиле российского танкера NEYMA, который участвовал в блокировании Керченского пролива 25 ноября 2018 во время планового перехода украинской корабельно-катерной группы из порта базирования Одесса в порт базирования Мариуполь.
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