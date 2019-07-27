Мир

Россия устроила масштабную блокаду Черного моря: что об этом известно

Российские военные перекрыли пять крупных районов в Черном море, суммарная площадь которых составляет 118 570 квадратных километров (более четверти общей площади моря).

Об этом пишет «Украинский милитарный портал» со ссылкой на предписания, которые были переданы международным мореплавателям.

Уточняется, перекрытие было начато с 24 июля 2019 года.

«Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузии, Румынии и Украины, почти блокируя морское сообщение с этим странами», — говорится в сообщении.

Четкой причины закрытия районов не приводится — говорится о том, что часть участков находится в зоне «с опасной навигацией и опасностью плавания», другие закрыты для проведения мероприятий боевой подготовки.

В издании отмечают, что у РФ нет стольких наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади в соответствующих районах для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки. Также у нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, не всегда могут получить соответствующие предписания в срок.

«Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона», — считают эксперты информационного ресурса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 июля Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой Украины задержан российский танкер NEYMA, который участвовал в блокировании Керченского пролива 25 ноября 2018 во время планового перехода украинской корабельно-катерной группы из порта базирования Одесса в порт базирования Мариуполь. Этот танкер в феврале 2019-го года сменил владельца с обанкротившегося ООО «Метида» на ALTOMAR SHIPPING LTD. После длительного простоя в конце июня судно начало набирать новый экипаж и 18 июля отправились в Измаил.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter